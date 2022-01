Sijsele One trekt naar Vilvoorde met tweede plaats als inzet: “In schoonheid afscheid nemen”

Het was van 26 november geleden dat ‘de One van Siesele’ het parket was opgekomen. “De confrontatie met Boom leek soms op de eerste augustuspartij”, analyseerde coach T’Joncke de talrijke balverliezen en het gebrek aan automatismen. Tegen Vilvoorde zal het beter moeten, want in Brabant staat de tweede plaats op het spel.

Tibo T’Joncke hinkte op twee gedachten na de opdracht in Boom: “Tevreden met de punten, maar ontevreden over het geleverde spel. Ik heb daar echter veel begrip voor. Hoewel we bezig bleven, konden we de laatste weken nooit vijf tegen vijf trainen. Je merkte bijvoorbeeld ook dat de spelers die besmet geweest zijn, sneller naar adem hapten. Tientallen slechte passes en balverliezen werden gelukkig gecompenseerd door een scherpe verdediging in het derde quarter en dat volstond uiteindelijk voor de zege.”

Dat beseft ook Ruben De Pourcq, kapitein van de Sijseelse One-ploeg. “Vilvoorde is een ploeg die sterke druk op de guard zet. We zullen dus balvaster voor de dag moeten komen, onze plays beter moeten spelen en het aantal balverliezen moeten beperken. Maar hoewel we lang hebben stilgelegen en in de voorbije weken geen enkele wedstrijd hebben gespeeld, was ik best tevreden met het feit dat we de rust in de ploeg hielden.”

Rijke loopbaan

Ruben De Pourcq had verder nog opmerkelijk nieuws te melden: “Na afloop van dit seizoen hang ik de schoenen aan de wilgen. Ik wil graag in schoonheid afscheid nemen en beleef veel plezier aan dit seizoen.”

“Er is dus helemaal geen persoonlijk probleem, het heeft niets te maken met de hamstringblessure waar ik een tijdje mee sukkelde en al zeker niet met Sijsele, de club van mijn hart, waar ik mijn hele carrière speelde. Feit is wel dat de spelers waarmee ik doorgroeide, al lang gestopt zijn.”

De Sijselenaar is amper 30 jaar maar heeft geen schrik voor een te groot gemis. “Dat is dan weer het voordeel aan deze coronatijd, ik kon al een tijdje ervaren hoe het zou voelen zonder basketbaltrainingen en -wedstrijden. Dat viel aardig mee”, lacht hij.

Terug naar atletiek?

“In de plaats komt er gegarandeerd een andere sport. Of ik terugkeer naar de atletiek, mijn eerste liefde, is echter nog niet beslist. Het kan evengoed badminton of volleybal worden, zoals mijn vader Marc.” Die verdwijnt eerlang ook uit beeld en uit het bestuur bij Sijsele, waardoor de club meteen twee meubelstukken ziet vertrekken. (MD)

Zaterdag 29 januari om 19 uur: B. Vilvoorde One – Sijsele One.