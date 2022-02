Sijsele is uit op revanche tegen Oostkamp

Je mag het gerust een klassieker onder de derby’s noemen. In het verleden stonden de partijen tussen Oostkamp en Sijsele vaak garant voor verrassingen, ‘close games’ en late beslissers. Zo ook de heenmatch: Sijsele leek de punten voor het grijpen te hebben, maar de Merels lachten als laatsten. Het revanchegevoel leeft.

Dat weet ook Stijn Zutterman, captain en guard bij Oostkamp: “We zijn in Sijsele goed weggekomen en hebben de overwinning daar een beetje ‘gestolen’, maar dat is eigen aan het spelletje: op een minuut kan het helemaal keren, zeker in wedstrijden waarin de spanning hoog oploopt. En dat zijn derby’s nu eenmaal, maar het zijn ook de leukste matchen van het jaar.”

Zijn collega aan de overkant, Ruben De Baene, omschrijft het revanchegevoel: “Geen enkele match wordt beter voorbereid, al steekt coach Tibo T’Joncke daar wekelijks veel tijd in. Iedereen zal er sowieso op gebrand zijn om de verloren punten uit de heenmatch terug te winnen en de buren uit Oostkamp op afstand te houden in het klassement.” Voorlopig is Sijsele de eerste en enige achtervolger op het kopduo, Antwerp Giants Two en Bavi Vilvoorde One.

Subtoppers

Zowel Sijsele als Oostkamp komen dus een tikkeltje tekort voor de absolute top in TDM1, maar kampen allebei met een beperkte spelerskern. Bij Oostkamp viel Renzy Berquin definitief uit, Sijsele mist al het hele seizoen Tibo De Coessemaeker, die misschien opnieuw onder het mes moet. “Eigenlijk hebben we daarnaast niets te kort, maar het blijkt o zo moeilijk om 40 minuten ‘top’ te zijn. Tegen Oostkamp gaven we het in de laatste minuten weg, tegen Vilvoorde zelfs in de laatste aanval”, aldus Ruben De Baene.

“Idem dito bij ons,” weet Stijn Zutterman, “met dat verschil dat wij het vaker laten afweten tegen middelmatige tegenstanders, zoals Belgrade of Nijvel, terwijl ze bij Sijsele schijnbaar moeite hebben tegen de topploegen. Hopelijk horen we daar zaterdagavond weer bij.” (MD)

Zaterdag 26 februari om 20.45 uur: KBBC Oostkamp One – Basket Sijsele One.