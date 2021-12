Seizoenshelft Filou Oostende begint en eindigt met prestigezege: “Ik ben over alles heel gelukkig”

2021 was een superjaar voor Filou Oostende met een nieuwe beker van België, een verlenging van de landstitel (ten-peat!), de allereerste BNXT Supercup en een kwalificatie voor de play-ins van de Champions League.

In het beeld bij deze illustratie blikken we nog even terug op de eerste jaarhelft. In Bergen vierde Filou Oostende in juni zijn tiende landstitel op rij. Coach Dario Gjergja en kapitein Dusan Djordjevic zijn de steunberen van deze recordreeks.

In de tekst beperken we ons tot de tweede seizoenshelft die begon en eindigde met een prestigezege. In Den Bosch won Oostende de allereerste BNXT Supercup met 68-90 tegen Leiden. Met die trofee koop je niets, maar het staat mooi op het palmares. Deze week speelde Oostende zijn laatste wedstrijd van 2021. Een 91-92-overwinning op het terrein van Straatsburg, de nummer twee in Frankrijk, is een stevige referentie. Helaas hadden de Zeekapiteins een winst met zes punten nodig om de tweede plaats in de poule te grijpen. Die overwinning geldt dus ook enkel voor het prestige. Maar ook dit staat mooi in het clubgeschiedenis-boek.

Perfect traject

Met een perfecte 11 op 11 vroeg in het tweede deel van de nationale ronde van de allereerste BNXT League hebben kapitein Dusan Djordjevic en zijn ploegmaats een perfect traject afgelegd. Filou Oostende opende het seizoen in september met een ongelooflijke vijftiger (51-105) op Brussels en stuurde onderweg vicekampioen Bergen met stevige 79-53-cijfers naar huis. Oostende, dat een doelsaldo van +111 had na drie speeldagen, won vier matchen met minstens 23 punten verschil, maar de rood-gelen zegevierden ook zesmaal met zeven punten of minder. Vorige zaterdag was het zelfs bibberen tot de slotseconden om met twee puntjes verschil tegen hekkensluiter Brussels te winnen.

Djordjevic, al tienmaal landskampioen met Oostende, is een gelukkige aanvoerder. “Tot op heden kan ik over geen enkel element klagen. Ik kan niets verkeerds zeggen. Ik ben over alles heel gelukkig”, benadrukt kapitein Dusan Djordjevic. “Ik ben heel tevreden over ons team en over onze inzet. Laten we hopen dat we alles op dezelfde wijze kunnen voortzetten. Met de komst van onze nieuwe grote jongen, Amida Brimah, zijn bovendien alle posities heel goed met meer dan één speler ingevuld. Laten we naast de BNXT League ook denken aan de Champions League, waarin we toch al de eerste ronde overleefden. Het is tot op heden een aangenaam seizoen.”

Voorbeeldige mentaliteit

Durven we vragen of het huidige Oostende beter is dan de kampioenenformatie van vorig seizoen? Nochtans hebben vorige zomer Belgian Lions Loic Schwartz en Jean-Marc Mwema de middenkust verlaten. “Onze huidige ploeg is meer compact”, omschrijft Djordjevic perfect de sterkte van dit Filou BCO. “De rekrutering was perfect. De nieuwe jongens gedragen zich heel goed en zetten zich op elk moment volledig in voor het team. Dat doen ze in elke match, zowel tegen een derdeklasser in de Beker van België als tegen Tofas Bursa in de Champions League. Hun mentaliteit en hun karakter zijn voorbeeldig. We gedragen ons als één team.”

Europees

In de Champions League verloor Filou Oostende zijn twee eerste opdrachten en won het daarna drie van zijn vier duels (tweemaal tegen Kalev Tallinn en op bezoek bij SIG Straatsburg). Eigenlijk hebben de Zeekapiteins in eigen huis hun kansen op een tweede plaats in de stand verknald. De derde plaats is een iets minder comfortabele uitgangspositie. In de play-ins, een hippere naam voor barragematchen, richting de Round of Sixteen, genieten ze niet van thuisvoordeel. De derde gerangschikte speelt eerst uit en herhaalt dat ook bij een eventueel beslissende derde match want men hanteert hier de formule best of three. (PR)