Sari Seghers (33) na zes jaar opnieuw op het basketveld: “Wat voelt het goed om er eindelijk weer bij te zijn”

De voorbije twee weken stond een onverwachte naam opnieuw op het veld bij de damesploeg van KB Oostende Bredene. Sari Seghers is terug nadat ze zes jaar geleden noodgedwongen moest stoppen met spelen. En of ze ambitie heeft!

Het was wel even kijken, maar ze is er helemaal terug. “Ik ben inderdaad terug bij KBOB, maar door de samenwerking met Basket@Sea en KBGO worden alle trainingen en matchen afgewerkt in Gistel”, vertelt Sari Seghers. “Het is van 2016 geleden dat ik nog heb gespeeld. Op dat moment was er geen andere keuze dan te stoppen want ik moest vier operaties ondergaan. De prof in Gent en de chirurg konden me niet garanderen dat ik ooit nog zou kunnen spelen, maar de wil en de passie voor het spelletje waren veel te groot.”

Snel smaak te pakken

En daarom ondernam Seghers een poging om het opnieuw te proberen. “Toen ik in december begon met de trainingen had ik al heel snel de smaak weer te pakken en wou ik ook snel weer wedstrijden spelen. Het competitiebeestje zit nog steeds in mij en de stap naar wedstrijden was dan ook heel snel gezet”, gaat Seghers verder. “Ondertussen heb ik al vier wedstrijden op de teller staan en wat voelt het goed om er weer bij te zijn.”

Bij KBOB speelt Seghers in de Z-ploeg, de enige damesploeg die de club nog in competitie heeft. “Omdat we een Z-ploeg zijn, maakt het in principe niet veel uit of we winnen of verliezen. Met de herindeling worden we toch altijd laatste in de rangschikking geplaatst, maar dat neemt niet weg dat we niet elke match vechten om te winnen en tonen wat we waard zijn als ploeg. Zoals vorig weekend, een overwinning pakken in Koekelare met twee puntjes verschil. We gaan voor elke match en proberen te zorgen voor de verrassing.”

Volgend seizoen

Of Seghers ook volgend seizoen van de partij is bij KBOB weet ze nog niet. “Ik wacht wat af of coach Laura Vandekerckhove aan boord blijft voor volgend seizoen”, besluit Seghers. “Want een damesploeg heeft altijd moeite een goede coach te vinden. Blankenberge heeft ook al gevraagd of ik interesse heb om daar aan te sluiten bij de tweede ploeg. Maar ook daar is er nog geen sprake van een coach. Omdat ik in Blankenberge twee jeugdploegen coach zou het misschien praktisch beter zijn om daar te spelen, maar ik wacht nog even af. Sowieso zal ik nog een jaartje spelen in combinatie met een ploeg coachen.”

Ondertussen supportert Sari ook heel hard voor papa Ronny, die de eerste damesploeg van Basket Blankenberge coacht. “Hij neemt na 50 jaar afscheid van het basketbal en het zou fantastisch zijn om dat met een titel te doen.” Op dit moment staat zijn ploeg er heel goed voor, ze zijn nog ongeslagen met een mooie voorsprong op de eerste achtervolgers. (BV)