Sander Accou en Justin Vanbecelaere verlaten Zwevezele voor avontuur bij Wevelgem

Sander Accou en Justin Vanbecelaere zullen volgend seizoen niet langer voor BBC De Westhoek Zwevezele One in tweede landelijke spelen.

BBC De Westhoek Zwevezele One won woensdagavond in tweede landelijke een inhaalwedstrijd van Baasrode. Het grote nieuws van de avond kwam echter van Sander Accou.

Hij lichtte de club in dat hij volgend seizoen niet langer voor BBC De Westhoek Zwevezele One zal spelen, maar kiest voor een avontuur bij Holstra Wevelgem-Moorsele in eerste provinciale.

Accou begon zijn carrière als jeugdspeler bij Wevelgem. Hij speelde daarna ook in Deerlijk, Langemark, Izegem, Kortrijk Spurs, KB Gistel Oostende en Zwevezele.

“Voor mij is dit thuiskomen”, reageert Sander Accou. “Het is terugkeren naar de club waar alles begon en ik mijn jeugdopleiding kreeg.”

Ondertussen liet ook Justin Vanbecelaere weten dat hij de overstap van Zwevezele naar Wevelgem maakt.

Holstra Wevelgem-Moorsele heeft de ambitie om volgend seizoen de stap van eerste provinciale naar tweede landelijke te zetten.