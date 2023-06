Sam Van Rossom keert terug naar Oostende, maar niet naar nationale ploeg

De 37-jarige Sam Van Rossom heeft een contract van één jaar ondertekend bij Filou Oostende. Dat heeft de club bekendgemaakt op een persmoment bij Kasteel brouwerij Vanhonsebrouck, de hoofdsponsor van de club.

Van Rossom speelde vijftien jaar in het buitenland, waarvan tien jaar bij Valencia en drie jaar bij Zaragoza in Spanje, en twee jaar bij Pesaro in Italiê. Met Valencia won de Gentenaar de Spaanse landstitel en twee keer de Eurocup, de tweede belangrijkste Europese beker. In Valencia kreeg hij vorige week een memorabel afscheid. Het rugnummer 9 waarmee Van Rossom speelde wordt definitief uit roulatie genomen in Valencia.

Nu is hij terug waar het voor Van Rossom in 2005 begon: Oostende. “Ik heb veel zin en ik heb enorm veel ambitie”, laat Sam Van Rossom weten aan de pers. “Voor alle duidelijkheid: ik kom niet terug om uit te bollen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ik kom naar een ploeg waar mensen verwachten dat er gewonnen wordt. Dat is leuk. Dat is positieve druk.”

Van Rossom heeft vorig jaar de deur dichtgetrokken van de nationale ploeg “en die deur blijft dicht”, zo zegt hij in een video-interview aan Belga. “De nationale ploeg is geen optie meer. Dat is een afgesloten hoofdstuk.”