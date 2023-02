Sam Lanckriet (Rapid Langemark One – 2): “Leuk weerzien met ex-coach Dimitri Vintevogel”

Zaterdag start Rapid Langemark One aan het tweede deel van de competitie. De promovendus haalde meteen de play-offs en strijdt nu dus mee voor de titel in tweede provinciale.

Na een bewogen match met vier uitsluitingen tegen Heuvelland sloot Langemark het eerste deel van de competitie af in de topvier en zo stootten ze door naar de play-offs. “Intussen is er een uitspraak gevallen en werden de drie uitgesloten spelers van ons voorwaardelijk gestraft”, weet Sam Lanckriet. “In het eerste deel van de competitie hebben we goed gepresteerd. Zeker als je weet dat we met Marijn Tierssoone, Roderik Latruwe en Gilles Cordenier belangrijke pionnen misten onderweg.” In de resterende acht matchen – dubbele confrontaties met Izegem, Roeselare, Tielt en Oostende,- is hij voorzichtig ambitieus. “De titel is geen must, want we kwamen nog maar net over van derde. Dan is het behalen van de play-offs al een mooie prestatie. We kunnen wel scherprechter spelen in de titelstrijd. Veel ploegen hebben het lastig als ze naar ons moeten komen. Dat zal voor Izegem B zaterdag niet anders zijn. Een ploeg die we kennen, want hun trainer Dimitri Vintevogel was vroeger even bij onze club aan de slag. Het wordt een leuk weerzien en een uitdaging om hen te kloppen, want ze werden eerste in hun poule. Toch zijn we strijdvaardig. In de tussenperiode bleven we trainen op een lager pitje om het balritme te onderhouden.”

Verlengd verblijf

Sam is 27 en de vleugelspeler is al zijn hele carrière bij Rapid actief. “Ook volgend seizoen blijf ik op post. Vorig seizoen speelde ik bij de eerste en tweede ploeg en nu volledig bij de eerste ploeg. Tweede provinciale is voor mij een ideaal niveau. Dit seizoen speel ik constant en kan ik zowel defensief als offensief mijn steentje bijdragen. Het is een van mijn betere seizoenen tot nu toe”, aldus de Langemarkenaar, die werkt als opvoeder en in bijberoep tuinaanleg doet. (API)

Zaterdag 25 februari om 20.15 uur: Rapid Langemark One – Midwest Izegem B.