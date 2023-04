Saar Bogaert loodst ION Waregem voorbij Basket Lummen

De dames van ION Basket Waregem boekten hun negende zege van het seizoen op de laatste speeldag van de reguliere competitie op het veld van hekkensluiter Basket Lummen. Het werd 55-60 na verlengingen. Uitblinkster was Saar Bogaert.

Waregem, zonder Vindevogel en Devos, begon aarzelend aan de partij. Het was Bogaert dat de Zuid-West Vlamingen op voorsprong hield na 10 minuten: 11-15. Duhamel dikte de voorsprong aan tot 17-24. Twee bommen op rij van Schillebeeks en Cuyvers brachten de Limburgers helemaal terug. Diezelfde Cuyvers mocht de 31-29 ruststand op het bord zetten.

Ook na de koffie bleven beide teams aan elkaar gewaagd. Bogaert liet de 41-43 noteren na driekwart spelen.

In de slotperiode bleef het een nek aan nek race. Even leek ION de beslissende 9 puntenkloof op het bord te zetten, maar Ndiribe dacht daar anders over: 53-53 na veertig minuten. In over-time was het uitblinkster Bogaert die met een bom en een score de beslissing forceerde. Claessens mocht de 55-60 eindstand vastleggen. Felbevochten zege voor Waregem dat woensdag in de eerste ronde van de play-offs het Castors Braine van de Kortrijkse Lore Devos ontvangt in De Treffer.

Speelden: Claessens 13 (8 rebounds), Kapenga 3, Desplenter 5, Bogaert 22, De Munck 4, Billiaert 2, Bayaert (8 rebounds), Bevernage, Duhamel 11 (8 rebounds). (ELD)