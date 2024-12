Saar Bogaert (30) supportert aan de zijlijn voor waregem: “Afscheid van het hoogste niveau”

Zaterdagavond staat in De Treffer het burenduel tussen G&V Breakpoint Basket Waregem en House Of Talents Kortrijk Spurs op de kalender. Het is de eerste wedstrijd uit de terugronde. Waregem moet het stellen zonder de zwangere Saar Bogaert, die haar laatste wedstrijd op het hoogste niveau tegen Basketball Brunehaut speelde.

Voor het eerst geen Saar Bogaert in dé derby van Zuid-West-Vlaanderen. De 30-jarige Waregemse is zwanger van een tweeling, waarvan de geboorte gepland staat in mei. Dat betekent meteen ook dat haar laatste wapenfeit op het hoogste niveau de wedstrijd tegen Basketball Brunehaut was op 19 oktober. “In die partij, die we overigens met 125-54 wonnen, kwam ik slecht neer en brak mijn staartbeen”, doet Saar haar verhaal.

kapiteinssjerp

“Dat betekende dat ik enkele maanden aan de kant zou staan. Toen wist ik nog niet dat ik zwanger was. Het maakt de beslissing om te stoppen natuurlijk makkelijker. Vorig jaar had ik al getwijfeld om te stoppen, maar toen die beslissing nemen, kon ik niet. Ik speelde voor het seizoen open kaart met de coachingstaff over mijn kinderwens. Ze wisten dus dat dit kon gebeuren. Spijt dat het gedaan is in eerste nationale? Nee hoor. Het is een mooie leeftijd om van het hoogste niveau afscheid te nemen. En ik krijg er iets heel moois voor in de plaats, hé. Ik heb er altijd alles voor gedaan, maar ik merk dat ik nu ook kan genieten van andere dingen in het leven. De tijd die vrijkomt zal snel ingevuld geraken. Dit seizoen werk ik natuurlijk nog af met de ploeg vanaf de zijlijn. Mijn kapiteinssjerp gaf ik door aan Tesse Kapenga.”

carrière

Saar heeft er een rijk gevulde carrière opzitten bij Waregem. “Ik begon met basketbal toen ik zes jaar was”, gaat de verpleegkundige verder. “Ik kon de Beker van West-Vlaanderen winnen en de finale van de beker van Vlaanderen bereiken. Meestal botsten we op Blue Cats Ieper, de ploeg van onder andere Emma Meesseman. Daar zitten heel wat mooie herinneringen bij. Ik kwam voor het eerst in de eerste ploeg terecht in het seizoen 2009-2010 op mijn zestiende onder de vleugels van Marc Foucart. Een jaar later, in het seizoen 2010-2011, pakten we de landstitel. Bij die ploeg mogen postvatten op de bank naast onder andere Irena Medvedeva, Angèle Boucquey, Nele Deyaert, Julie Vanloo, Jana Raman, Hind Abdelkader… was een zeer leerrijke periode. Later kwam ik ook in de ploeg terecht met Shanavia ‘Bean’ Dowdell, en Lara Gaspar, waartegen ik moest optornen op training. Toen kreeg de jeugd nog niet zoveel kansen. Maar ik gaf nooit op. Ik ben altijd blijven trainen tot ik bij Jan Callewaert meer mijn kansen kreeg. Met slechts zeven kernspeelsters schakelden we toen SKW uit in de halve finale van de Beker van België. De finale verloren we toen van Castors Braine. Een heel mooie periode.”

“Nadat de club fuseerde met de heren van Waregem kreeg de jeugd volop zijn kansen in eerste landelijke. Een heel goede evolutie dat ons terug bracht op het hoogste niveau met allemaal in Waregem opgeleide speelsters. Tot op heden bestaat onze ploeg nog altijd uit heel jonge speelsters, waarvan ik uiteraard de oudste ben. Er komt nog heel wat talent aan, zoals Leila Naessens, een streekspeelster die al mee traint met de ploeg.”

heenmatch verloren

Waregem tankte het nodige vertrouwen door Phantoms Boom op hun eigen veld te verslaan met 75-84. Een week eerder ging LDP Donza voor de bijl met het kleinste verschil. “De ploeg moest het ook nog steeds stellen zonder Pauline Bayart en mezelf. De terugkomst van Sanne Desplenter is natuurlijk een grote meerwaarde. Stilaan is ze helemaal terug de oude. Dat demonstreerde ze in Boom. Daar waren we in de tweede helft top. Uit die, en de wedstrijd tegen Donza, hebben we heel wat vertrouwen gehaald.” Zaterdag komt House Of Talents Kortrijk Spurs op bezoek naar De Treffer. “De heenwedstrijd werd verloren in Kortrijk met 64-51 na een belabberde teamprestatie. We hebben dus nog wat recht te zetten”, besluit Saar Bogaert.

Zaterdag 4 januari om 18 uur in De Treffer: G&V Breakpoint Basket Waregem House Of Talents Kortrijk Spurs.

Voor het eerst geen Saar Bogaert in dé derby van Zuid-West-Vlaanderen. De 30-jarige Waregemse is zwanger van een tweeling, waarvan de geboorte gepland staat in mei. Dat betekent meteen ook dat haar laatste wapenfeit op het hoogste niveau de wedstrijd tegen Basketball Brunehaut was op 19 oktober. “In die partij, die we overigens met 125-54 wonnen, kwam ik slecht neer en brak mijn staartbeen”, doet Saar haar verhaal.

kapiteinssjerp

“Dat betekende dat ik enkele maanden aan de kant zou staan. Toen wist ik nog niet dat ik zwanger was. Het maakt de beslissing om te stoppen natuurlijk makkelijker. Vorig jaar had ik al getwijfeld om te stoppen, maar toen die beslissing nemen, kon ik niet. Ik speelde voor het seizoen open kaart met de coachingstaff over mijn kinderwens. Ze wisten dus dat dit kon gebeuren. Spijt dat het gedaan is in eerste nationale? Nee hoor. Het is een mooie leeftijd om van het hoogste niveau afscheid te nemen. En ik krijg er iets heel moois voor in de plaats, hé. Ik heb er altijd alles voor gedaan, maar ik merk dat ik nu ook kan genieten van andere dingen in het leven. De tijd die vrijkomt zal snel ingevuld geraken. Dit seizoen werk ik natuurlijk nog af met de ploeg vanaf de zijlijn. Mijn kapiteinssjerp gaf ik door aan Tesse Kapenga.”

carrière

Saar heeft er een rijk gevulde carrière opzitten bij Waregem. “Ik begon met basketbal toen ik zes jaar was”, gaat de verpleegkundige verder. “Ik kon de Beker van West-Vlaanderen winnen en de finale van de beker van Vlaanderen bereiken. Meestal botsten we op Blue Cats Ieper, de ploeg van onder andere Emma Meesseman. Daar zitten heel wat mooie herinneringen bij. Ik kwam voor het eerst in de eerste ploeg terecht in het seizoen 2009-2010 op mijn zestiende onder de vleugels van Marc Foucart. Een jaar later, in het seizoen 2010-2011, pakten we de landstitel. Bij die ploeg mogen postvatten op de bank naast onder andere Irena Medvedeva, Angèle Boucquey, Nele Deyaert, Julie Vanloo, Jana Raman, Hind Abdelkader… was een zeer leerrijke periode. Later kwam ik ook in de ploeg terecht met Shanavia ‘Bean’ Dowdell, en Lara Gaspar, waartegen ik moest optornen op training. Toen kreeg de jeugd nog niet zoveel kansen. Maar ik gaf nooit op. Ik ben altijd blijven trainen tot ik bij Jan Callewaert meer mijn kansen kreeg. Met slechts zeven kernspeelsters schakelden we toen SKW uit in de halve finale van de Beker van België. De finale verloren we toen van Castors Braine. Een heel mooie periode.”

“Nadat de club fuseerde met de heren van Waregem kreeg de jeugd volop zijn kansen in eerste landelijke. Een heel goede evolutie dat ons terug bracht op het hoogste niveau met allemaal in Waregem opgeleide speelsters. Tot op heden bestaat onze ploeg nog altijd uit heel jonge speelsters, waarvan ik uiteraard de oudste ben. Er komt nog heel wat talent aan, zoals Leila Naessens, een streekspeelster die al mee traint met de ploeg.”

heenmatch verloren

Waregem tankte het nodige vertrouwen door Phantoms Boom op hun eigen veld te verslaan met 75-84. Een week eerder ging LDP Donza voor de bijl met het kleinste verschil. “De ploeg moest het ook nog steeds stellen zonder Pauline Bayart en mezelf. De terugkomst van Sanne Desplenter is natuurlijk een grote meerwaarde. Stilaan is ze helemaal terug de oude. Dat demonstreerde ze in Boom. Daar waren we in de tweede helft top. Uit die, en de wedstrijd tegen Donza, hebben we heel wat vertrouwen gehaald.” Zaterdag komt House Of Talents Kortrijk Spurs op bezoek naar De Treffer. “De heenwedstrijd werd verloren in Kortrijk met 64-51 na een belabberde teamprestatie. We hebben dus nog wat recht te zetten”, besluit Saar Bogaert.

Zaterdag 4 januari om 18 uur in De Treffer: G&V Breakpoint Basket Waregem House Of Talents Kortrijk Spurs.