Ryan Surmont (Racing Brugge One) is out met polsbreuk en mist degradatiestrijd

“We hadden onder mekaar al gezegd dat we de wedstrijd in Aarschot niet mochten verliezen om uit de gevarenzone te blijven, maar dat lukte niet”, blikt Ryan Surmont terug op het voorbije weekend én vooruit op de komende confrontaties. Zelf blijft hij noodgedwongen enkele weken langs de kant, want hij brak zijn pols.

Voorlopig krijgt voorzitter Anthony Denoyel geen gelijk. Enkele weken geleden liet hij in deze krant optekenen dat het goed zou komen, maar evenveel speeldagen later is Racing Brugge One weggezakt naar de voorlaatste plaats. “Geloof me, we waren echt wel de betere ploeg op het terrein van Aarschot”, analyseert Surmont verder. “Maar na een wisselend scoreverloop misten we enkele kansen in het slotquarter, waarna we keer op keer een driepunter rond de oren kregen.”

Groot verschil

“Het is dan ook een understatement dat we onze competitiestart gemist hebben. Misschien hebben sommigen gedacht dat het ook dit jaar wel los zou lopen na het succesvolle jaar dat we ervoor beleefden. Niet dus. Aanvallend zie ik nauwelijks problemen, maar defensief moet het veel beter. Iedereen moet de borst nat maken en zijn job doen in defence. Vanuit elke stop kunnen we dan starten voor een nieuwe aanval.”

Programma

De start van de operatie redding zal zonder Surmont verlopen: “Ik kwam na een duel heel slecht neer en bezeerde rug, heup en pols. Die laatste bleek gebroken te zijn. Hoe lang ik langs de kant moet blijven is nog niet duidelijk. Ook Tom Arijs heeft weer last van zijn rug, een herniablessure die hem in het verleden ook al een tijdje aan de kant hield. We zullen onze maats echter aanmoedigen om de komende weken twee op twee te pakken, eerst thuis tegen Turnhout en daarna het echte kelderduel in en tegen KBGistel/Oostende Two. Dat worden meteen cruciale partijen om uiteindelijk de degradatie te ontlopen”, blijft hij optimistisch. (MD)

Zaterdag 23 november om 20.45 uur: Racing Brugge One – Turnhout One.