Rust keert stilaan terug bij Racing Brugge

Jarenlang is Racing Brugge al een vaste waarde in de landelijke reeksen. Gunther De Pauw bracht de ploeg naar eerste landelijke, maar daar leek bruusk een eind aan te komen toen de vorige voorzitter geen heil meer zag in een One-ploeg op dat niveau. Vijf maanden later staan een nieuwe voorzitter, een sportief manager en een nieuwe coach klaar om voor een zorgeloos seizoen te tekenen.

Wim Debbaut had al een succesrijke passage achter de rug bij Racing toen hij in de lente aanvaardde om alsnog een competitief geheel samen te stellen. Zijn huiswerk was aartsmoeilijk, want zowat de hele ploeg had eieren voor zijn geld gekozen. Toch lijkt hij geslaagd in zijn examen. Het aantrekken van een vijftal spelers en coach David Verde Presa (allen ex-Koekelare) zorgde er deels voor dat de rust terugkeerde.

Geblesseerden

“Toch is het werk nog helemaal niet af”, aldus laatstgenoemde. “Beetje bij beetje zijn we een team aan het worden. Tegen Aalter konden we een eerste keer heel dominant heersen en dit weekend ging Heuvelland vlot voor de bijl (83-60, red.) in het kader van de beker van Vlaanderen. Op de trainingen wordt hard gewerkt, de intensiteit wordt opgedreven en de spelers willen graag hun minuten verdienen. Jammer genoeg zal ik aan het begin van de competitie niet over mijn sterkste geheel beschikken. Tom Arijs sukkelt zeker nog enkele weken met de rug, Ryan Surmont en Arend Titeca hebben blessures aan respectievelijk kuit en hiel. Het wordt nipt om hen tegen de eerste speeldag op te lappen.”

Nieuwe wind

Verde Presa is echter in de wolken over de gang van zaken, ook naast het veld. “Kersvers voorzitter Anthony Denoyel, zelf oud-speler bij Racing, ondervoorzitter en vaste waarde Paul Vandenbussche en sportief coördinator Wim Debbaut volgen bijna alle wedstrijden. Voor de spelers en mij zijn dat deugddoende signalen dat we goed bezig zijn. Een plaats in de middenmoot is dan ook onze ambitie. (MD)

Zondag 10 september om 11 uur: Racing Brugge One – Gembo Borgerhout Two (beker van Vlaanderen).