Ruben Coen vecht met BBC Oudenburg voor behoud: “Lot niet meer in eigen handen”

BBC Oudenburg gooide het dit seizoen noodgedwongen over een andere boeg. De club had te weinig eigen seniorspelers en sloot een samenwerking met Basket@Sea af. Ondertussen nadert het einde van de competitie en moet BBC Oudenburg nog op zoek naar het behoud.

Na vorig seizoen verdwenen heel wat oudgedienden bij BBC Oudenburg. Een viertal spelers vormde samen met youngsters van Basket@Sea onder leiding van Philip Wintein een nieuw team in derde provinciale. De nieuwe ploeg had wat tijd nodig om te roderen, iets wat langer duurde dan verwacht.

“De samenwerking binnen de bende nieuwe gasten viel goed mee”, vertelt Ruben Coen, die als één van de weinige spelers van Oudenburg deel uitmaakte van de ploeg. “Intussen was de Oudenburgse inbreng door omstandigheden geslonken tot twee spelers, waarvan ik de jongste ben. We wonnen echter maar twee keer in de heenronde, vooral te wijten aan het gebrek aan wedstrijdervaring van onze jeugdige spelers”, klinkt het. De ontknoping komt nu heel dichtbij. “Er blijven nog maar drie wedstrijden over op de kalender, waarvan twee een haalbare kaart lijken. Het is bijzonder jammer dat we ons lot niet meer in eigen handen hebben en afhankelijk zijn van de uitslagen van matchen van ploegen tegen wie we niet meer mogen uitkomen door de speciale competitieformule dit seizoen. We hopen alsnog dat we door het aantal dalers en clubs die stoppen onze plek in derde provinciale kunnen behouden.”

(BV)