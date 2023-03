Robin Tant en Oedelem One tegen Gullegem One: “We moeten de fundering voor het behoud zien te leggen”

Met twee overwinningen had Oedelem One een goede start genomen in de ‘play-downs’. Vorig weekend was Desselgem te sterk, maar morgen willen de Bevers in eigen huis een gooi doen naar een riante uitgangspositie, die uiteindelijk het plekje in tweede provinciale moet garanderen.

Volgens Robin Tant zette Oedelem zijn voet naast die van Desselgem: “De eindscore (57-44, red.) is echt overdreven. Tot drie minuten voor affluiten volgden we perfect, we stonden zelfs even aan de leiding. Maar plots lukte geen enkele score meer en volgden enkel foutieve passes. We misten ook enkele spelers en dat brak ons zuur op.”

Familieclub

Volgens Tant is de ploeg er echter op gebrand om snel weer met de zege aan te knopen. “Tegen Gullegem willen we de fundering voor het behoud leggen. Iedereen is er in elk geval van overtuigd dat we willen blijven vechten en dat de komende match beslissend kan zijn.” Hoe de ploeg er volgend seizoen zal uitzien, blijft onduidelijk. Naast coach Tim De Wispelaere haken enkele spelers af, waaronder Tant zelf. “Enerzijds met spijt in het hart, maar anderzijds ook heel blij met hetgeen het basketbal me gegeven heeft. Het samenspelen met de vrienden was trouwens de reden waarom ik 5 jaar geleden, na passages bij Oostkamp en Knokke-Heist, naar Oedelem terugkeerde. Het is hier altijd een beetje thuiskomen. Oelem zal zonder twijfel een goeie ploeg in tweede hebben.” (MD)

Zaterdag 18 maart om 20.15 uur: Oedelem One – Gullegem One.