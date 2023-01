Robin Mestdagh van Basket SKT Ieper zet carrière verder bij Kortrijkse eersteprovincialer Vagant

Robin Mestdagh verlaat op het einde van dit seizoen Basket SKT Ieper One in Top Division One voor eersteprovincialer Vagant Kortrijk.

De Kortrijkse club heeft op haar sociale media de opvallende transfer aangekondigd. “Met grote trots kondigen we de transfer van Robin Mestdagh aan”, klinkt het.

“Robin trok na zijn jeugdopleiding in Kortrijk richting Eastern Kentucky University om dan achtereenvolgens bij House of Talents Spurs en Basket SKT Ieper het mooie weer in Top Division One te maken.”