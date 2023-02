Robin Mestdagh hangt schoenen dan toch niet aan de haak: “Promotie naar tweede blijft mooie herinnering”

Robin Mestdagh leek op het einde van dit seizoen de basketschoenen aan de haak te hangen bij Basket SKT Ieper in Top Division One, maar uiteindelijk is het helemaal anders uitgedraaid. Mestdagh gaat aan de slag bij eersteprovincialer Vagant Kortrijk.

“Een punt achter mijn basketcarrière zetten was zeker een optie, zelfs het aanvankelijke plan”, geeft Robin Mestdagh meteen toe. “De moeilijker wordende combinatie met mijn werk en gezinsleven en daarbij de aanhoudende blessurelast de afgelopen jaren hadden mij eigenlijk doen beslissen om volledig te stoppen. De vier verplichte basketbalavonden per week werden mij te veel en ik had er ook wel vrede mee om te stoppen op 35-jarige leeftijd.”

Maar toen kwam er plots een vraag uit onverwachte hoek. “Toen Vagant Kortrijk polste, begon ik toch te twijfelen aangezien er bij Vagant nog veel vrienden die ik ken van bij de jeugd van Kortrijk spelen of betrokken zijn bij de club. Bovendien staat plezier maken er centraal en is het uiteraard vrijblijvender dan bij Ieper in Top Division. Uiteindelijk ben ik overtuigd geraakt en zie ik er ook wel naar uit. Vagant is ook de enige ploeg die mij ging kunnen overtuigen om nog even verder te doen.”

Bij Vagant wordt het vrijblijvender dan bij Ieper

De eerste ronde met Basket SKT Ieper One draaide alvast positief uit, ondanks een moeilijke start. Het team zit in de hoogste reeks na de herindeling en speelt dus nog altijd mee voor de titel. “Ik denk dat we in de hoogste poule nu gewoon moeten focussen op zoveel mogelijk matchen winnen om zo bij de eerste zes te geraken, wat zekerheid betekent voor de play-offs. Persoonlijk hoop ik na mijn blessures weer op niveau te komen en uiteraard ook fit te blijven voor de rest van het seizoen. Als dat lukt ben ik ervan overtuigd dat ik nog een meerwaarde kan zijn voor de ploeg.”

Afscheid

Een mooi afscheid bij elkaar spelen is dus zeker nog een van de doelstellingen, al is er ook al een mooi rugzakje aan herinneringen bij Ieper verzameld. “Qua mooie herinneringen denk ik vooral aan de promotie van derde naar tweede klasse een eind terug en ook de eindwinst in de Beker van Vlaanderen. Voor de rest hebben we ook enkele mooie seizoenen gekend in tweede klasse”, besluit Mestdagh.