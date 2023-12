“Revanche tegen zowel Brussels als Asse-Ternat”: Basket Sijsele mist aansluiting met kopgroep

Net nu het de goede kant leek uit te gaan voor Basket Sijsele One, liep de ploeg van coach Gunther De Pauw op een serieuze counter. In Asse-Ternat was alleen de opening van de wedstrijd verdienstelijk. Na enkele minuten deemsterde de ploeg weg en uiteindelijk kwam een zware nederlaag (97-70) op het bord. Meteen staken revanchegevoelens de kop op.

Als een van de meest ervaren spelers in het Sijseelse geheel analyseert Donny Dewulf wat er vorig weekend verkeerd ging: “Aan de ene kant heb je de tegenstander die goed voorbereid was op de confrontatie en mooi in ploeg speelde, maar we kijken vooral naar onszelf: we waren niet klaar, niet gefocust en blijkbaar vergeten dat iedereen van iedereen kan winnen. Jammer dat ons zegereeksje geen vervolg kreeg.”

Verwerkingsproces

De 32-jarige Oostendenaar geeft ook inkijk in hoe zo’n zware nederlaag verteerd wordt. “Coach Gunther De Pauw zegt op zulke momenten niet te veel, hij weet ook wel dat we dit best even laten bezinken. Op de dinsdagtraining worden de puntjes echter op de i gezet. De ontgoocheling zal rond die tijd ook omgezet worden in beseffen dat er nog werk aan de winkel is en dat de intensiteit op de trainingen naar omhoog moet, tenminste als we in de top-3 willen eindigen, wat recht geeft op deelname aan de play-offs.”

Vol huis?

Volgens Dewulf wordt er ook meteen aan revanche gedacht: “Tegen Brussels, dat komende zaterdag naar ‘t Veld komt, én tegen Asse-Ternat, wanneer we die in de terugronde in eigen huis een warm onthaal zullen bezorgen. Voor de opdracht van dit weekend is er nog een andere reden waarom we ons beste beentje voor zullen zetten. Onder het motto ‘De One nodigt uit’ hebben we een aantal toegangskaarten uitgedeeld in de hoop voor een vol huis te kunnen spelen. Iedereen is fit en we willen bewijzen dat we mooi basketbal op het parket kunnen leggen.” (MD)