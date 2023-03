Rapid Langemark vindt in Pascal Maes nieuwe trainer voor de heren One

Tweedeprovincialer Rapid Langemark heeft voor volgend seizoen met Pascal Maes een nieuwe coach.

Het was huidig trainer Joeri Desodt van Langemark die Pascal Maes vroeg om trainer te worden. Desodt blijft volgend jaar aan boord als assistent van Maes. “Het is geen stap opzij die ik zet”, vertelt Joeri Desodt. “Ik ben al drie tot vier jaar bezig met deze ploeg te bouwen en te versterken. En we kunnen nog beter worden. Ik heb Pascal gevraagd of hij trainer wou worden, om zo een volgende stap in de groei van de ploeg te zetten.”

Hoe de rolverdeling zal zijn, is nog niet duidelijk op dit moment. “We gaan er van uit dat we met twee meer zien dan dat je alleen coacht. De meeste spelers kennen Pascal al, als coach, maar ook van indertijd als speler. Iemand totaal nieuws bij de club is hij dus zeker niet. Qua speelstijl krijgt Pascal carte blanche, maar we zullen wel samen bekijken wat er werkte en behouden kan worden en waar de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.”

Dames Ieper

In ieder geval wil de club een structuur bouwen waarin ook de Two-ploeg en de U18 zit. “Er zullen spelpatronen zijn die door iedereen gebruikt worden”, gaat Desodt verder. “Zo kunnen we gemakkelijk doorschuiven als dat nodig is. De bedoeling is dat Pascal voor langere tijd aan boord blijft. Hij is iemand die niet zomaar in een project zal stappen. Hij had heel wat aanbiedingen, maar koos uiteindelijk voor ons.”

Pascal Maes is op dit moment nog aan de slag bij de dames One van Basket SKT Ieper in eerste landelijke, maar de club besliste om na dit seizoen de samenwerking niet verder te zetten.