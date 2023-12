Racing Brugge One kent overgangsseizoen: “We kunnen eindelijk bouwen aan een nieuwe ploeg”

Met een vierde zege blijft Racing Brugge One uit de diepste degradatiezone. In het tussenseizoen werd een nieuwe ploeg samengesteld, maar blessures zorgden ervoor dat het samenspel maar beperkt ingeoefend kon worden. Tegen Bornem stond voor het eerst de voltallige kern op het wedstrijdblad.

De komende weken hoopt coach David Verde Presa om eindelijk wat automatismen in te kunnen oefenen. De voorgeschiedenis is genoegzaam bekend: door heel wat miscommunicatie liep bijna de hele One-ploeg leeg, in extremis werd de halve kern van Koekelare, inclusief coach, ingelijfd. “Hij werd niet gediend door het lot”, springt Ryan Surmont zijn oefenmeester spontaan bij. Tom Arijs was meteen out en ook ikzelf en enkele andere spelers waren meerdere weken onbeschikbaar. Begin er dan maar aan. Maar eindelijk lijkt het erop dat we kunnen bouwen aan een nieuwe ploeg. De eerste resultaten zijn ondertussen zichtbaar.”

Surmont zag tegen Bornem meerdere lichtpuntjes: “Coach Verde Presa legt totaal andere klemtonen dan wat we bij Racing gewoon waren. De voorbije jaren hadden we telkens de beste defense, nu de op één na slechtste. Maar daar werd aan geschaafd en je zag meteen resultaat. De laatste drie minuten scoorde Bornem geen punt meer en dat leverde ons de zege op. Als we op die basis verder kunnen werken, geraken we niet in de problemen en pakken we ook na Nieuwjaar de nodige punten.”

Oude bekende

“Zelfs tegen leider Hansbeke zijn we niet bij voorbaat kansloos”, gaat Surmont verder. “We hebben niets te verliezen, dus kunnen we zonder stress ex-Racinger Glenn Vlamynck in de ogen kijken. Dat weerzien wordt voor Tom Pauwaert, Gil Vandaele en mezelf trouwens heel speciaal. We speelden samen kampioen in tweede landelijke en bleven sindsdien vrienden.” (MD)