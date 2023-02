Racing Brugge One gaat voor plekje in promotiepoule: “Het is wachten op echte oplossingen”

Je hoeft geen wedstrijden te spelen om voor nieuws te zorgen. Bij Racing Brugge kennen ze er wat van. Eerst ontstond er paniek door een ietwat gebrekkige communicatie over volgend seizoen, daarna probeerde de voorzitter met een algemene verklaring de gemoederen te bedaren en vorige week werd Wim Debbaut voorgesteld als sportief coördinator. Ondertussen moet een plekje bij de top vier afgedwongen worden in de laatste wedstrijd van de eerste ronde.

Met Wim Debbaut haalt voorzitter Bart Deckmyn alvast een oude bekende terug naar het KTA. Debbaut coachte de One-ploeg tot vier jaar geleden en miste toen op een haar na de promotie naar de hoogste landelijke reeks. Hij lijkt de missing link tussen de taken die de bestuursleden waarnemen en het sportieve reilen en zeilen van de club.

Pleister op de wonde

“Toch blijven we met veel vragen zitten”, vertolkt captain Tom Pauwaert hetgeen in de groep blijft leven. Het zorgt effectief voor iets meer rust rond de ploeg, maar het was dan ook erg woelig. Voorlopig beschouwen we dit eerder als een pleister op een grote wonde en blijft het wachten op echte oplossingen.” Het lijkt er dus op dat het vertrouwen nog niet helemaal hersteld is en dat verschillende spelers alle mogelijkheden open willen houden, gaande van collectief aan boord blijven en akkoord gaan met de voorstellen die ondertussen gedaan werden, tot het vertrek van meerdere pionnen, wat gelijk zou staan met het einde van deze Racing-generatie. Met het eerdere vertrek van Wim Geldhof en Maarten Viaene is dat overigens al een beetje ingezet. Pauwaert wil zich liefst van al concentreren op de opdracht die dit weekend wacht: winnen tegen Gent-Oost Eagles. “Door de resultaten op de vorige speeldag volstaat een eenvoudige zege. Dat zou in elk geval voor extra rust zorgen. In de heenwedstrijd was vooral Arno Saccasyn heel sterk en gaven we te veel ruimte aan Jordy Verleyen, één van hun shotters.” Om die laatste zege te behalen, is er volgens de Racing-captain een eenvoudig recept: “We moeten op ons elan doorgaan van de voorbije weken. Het duurde even vooraleer we ons hadden aangepast aan een totaal nieuwe werkwijze en nieuwe plays die coach De Clippel geïntroduceerd heeft. Daarnaast moeten we vooral een team vormen en samenspelen. Iedereen kan uitblinker zijn en het kan elke week iemand anders zijn. Als we ook nog in blok verdedigen, kan het niet anders dan dat we onze thuisreputatie alle eer aandoen. We verloren dit jaar op eigen terrein alleen van de buren van Avanti.”

Extra motivatie

Tenslotte lijkt er nog een extra motivatie bij te komen. De nu al bekende vertrekkers willen er alles aan doen om het hoogst mogelijke te behalen: “Maarten Viaene speelt hier al zijn hele leven, ikzelf 11 jaar”, verklaart Wim Geldhof de drive. “We willen onszelf belonen met een plekje in de promotiepoule en de daarmee samenhangende topwedstrijden.”

Zaterdag 4 februari om 20.45 uur: Racing Brugge One – Gent-Oost Eagles One.