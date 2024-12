Power forward Anosike versterkt Filou

Met aanwinst E. J. Anosike als medical joker in de kern hoopt Filou Oostende zaterdag te winnen tegen Nederlands kampioen ZZ Leiden (BNXT League) en dinsdag tegen het Turkse Petkimspor. Dat zijn twee veelbelovende thuismatchen.

Ter vervanging van de geblesseerden Joppe Mennes en Pierre-Antoine Gillet heeft Filou Oostende de Amerikaans-Nigeriaanse forward Ejimofor ‘E. J.’ Anosike (26, 2m01) aangeworven.

Buitenlandse ervaring

Met ervaring in de Amerikaanse G-league, in Canada en Zuid-Korea, speelde Anosike vorig seizoen voor het Franse Roanne en bij RSW Luik. Anosike was in Luik goed voor gemiddeld 16,7 punten (55 % tweepunters, 38,8 % driepunters en 50 % vrijworpen), 5,8 rebounds en 2,4 assists in 31 minuten. Hij speelde 25 wedstrijden waarvan hij 24 keer tot de basis behoorde. In de vier halve finales van de play-offs tegen Oostende schitterde hij met gemiddeld 23 punten, 7,25 rebounds en 4 assists. Nadien baskette hij in China en in de Filipijnen. Anosike is ook Nigeriaans international. Hij tekende bij Filou Oostende een contract van drie maanden met een optie voor de rest van dit seizoen. Bij de Zeekapiteins zal hij het shirtnummer 3 dragen.

Trofee Sportverdienste

Op het ‘Feest van de Oostendse sport’ kreeg Filou Oostende de stedelijke ‘Trofee van Sportverdienste’. De jury wees erop dat de Zeekapiteins niet alleen hun landstitel verlengden en zich opnieuw voor de play-ins van de Champions League kwalificeerden, maar ook voor het eerst de BNXT-titel wonnen. Filou won ook in 2021, 2022 en 2023 de trofee voor beste Oostendse sportploeg. In 2020 schreef volleybalclub Hermes zijn naam op dit palmares.

In de Champions League staat er nog één speeldag in de poulefase op het programma. Malaga (5-0) is al zeker van de plaats, voor King Szcsecin (0-5) is het Europees verhaal na volgende week definitief ten einde. Het Turkse Petkimspor (3-2) en Filou Oostende (2-3) zijn zeker van een ticket voor de play-ins van januari. Ze strijden dinsdag in de COREtec Dôme aan de Oostendse Northlaan om de tweede plaats in de poule en het daaraan verbonden thuisvoordeel in de play-ins.

Zaterdag 14 december om 20.30 uur: Filou Oostende ZZ Leiden.