Positieve flow bij BC Lamett Deerlijk-Zwevegem

Halfweg de competitie prijkt BC Lamett Deerlijk-Zwevegem op een fraaie gedeelde derde plaats in de rangschikking van tweede landelijke. “We zitten in een positieve flow en willen die lijn graag doortrekken in de terugronde”, stelt Wannes Uhawha. “Te beginnen nu vrijdag in de thuismatch tegen Aalter.”

“De heenronde was met 9 overwinningen op 13 wedstrijden zonder meer een meevaller”, verduidelijkt Wannes Uhawha. De 26-jarige post woont samen met vader Willis Uhawha, moeder Isabelle Bendels en jongere broer Ferre in Ruddervoorde. “Ik ben op mijn achtste beginnen basketten bij Oostkamp en heb er alle jeugdreeksen doorlopen tot en met de U21. Daarna voor het tweede team gespeeld en ook een seizoen op de bank van het fanionteam. Vorig jaar was ik actief bij eerstelandelijker Racing Brugge. Veel stond ik niet op het basketveld, want door een zware enkelblessure was ik maandenlang out. Via trainer-coach Piet Van Mol en zijn zoon Miel, met wie ik samen speelde in Brugge, ben ik bij BC Lamett Deerlijk-Zwevegem terechtgekomen. Een jonge, gedreven ploeg. Ik heb er alvast nog geen seconde spijt van gehad dat ik die overstap heb gemaakt. Zowel sportief als extra-sportief gaat het ons voor de wind. Van onze negen overwinningen gebeurde dat drie keer on the buzzer. Geluk dwing je soms wat af, zeker… We keken al in enkele wedstrijden tegen een redelijk grote achterstand aan en wisten die toch nog zegevierend af te sluiten. Een bewijs dat we mentale weerbaarheid tonen. We vormen een hechte groep. Ik amuseer mij.”

Derde plaats behouden

“Wat ik van de rest van het seizoen verwacht? We gaan in de terugronde proberen even goed te doen. We willen minstens die derde plaats behouden. Het eerste treffen is tegen Sgolba Aalter, waarmee we de derde plaats delen. Daar was het een spannende match. We gaan ook nu goed voor de dag moeten komen als we willen winnen. Ik wil in de terugronde graag nog eens winnen van een topper uit de reeks, de gedoodverfde titelkandidaat Panters Baasrode of Holstra Wings Wevelgem-Moorsele.” (DRD)