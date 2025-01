Poperinge is voor Jacky Van Elslander zijn basketthuis

Basket Poperinge heeft dit seizoen voor het eerst een damesploeg in tweede provinciale. Die ploeg kwam bijna integraal over vanuit Ieper. Toen werden ze kampioen en ook nu draaien ze bovenin mee.

Jacky Van Elslander is de trainer van de damesploeg. “We zijn heel tevreden met de stap die we gezet hebben”, vertelt hij. “De speelsters amuseren zich en de club is heel betrokken. Het was voor de club een nieuw gegeven en toch een beetje een vraagteken, maar ze gingen mee op zoek naar sponsoring en uitrusting.”

In de eerste ronde verloor de ploeg twee keer, tegen leider Kortrijk Spurs Five en Torhout Lions Two. “Tegen Kortrijk was het thuis met tien punten verschil. Lieselot Decroix nam toen bijna de helft van de punten voor haar rekening. Het was niet onze beste match, maar we waren zeker niet kansloos. Ook de laatste match van 2024 ging verloren, dit keer nipt met drie punten tegen Torhout. Gelukkig staan we in de onderlinge duels met hen wel nog positief en tellen zij nog steeds drie verliesmatchen meer. Ons hoofddoel is om bij de eerste drie te eindigen. Daarna volgt een play-off met de top drie uit de andere reeks in tweede provinciale. In totaal gaat het dan nog eens om tien matchen. Zo ver zijn we nog niet, want we spelen eerst nog vier competitiematchen, met onder meer nog een match in Kortrijk.”

Niet te veel druk

Jacky (61) voelt zich als Ieperling helemaal thuis in de Hoppestad. “Poperinge is mijn basketthuis geworden en ik voel hier de Racing Ieper-vibes van vroeger. Ik train bij deze club al enkele jaren de U18. Op maandag en donderdag train ik die ploeg, op woensdag en tweewekelijks op vrijdag de dames. Dinsdag is de enige basketloze avond. Ik werk met twee fantastische spelerskernen. Bij de U18 zitten we bij de laatste acht voor de beker. We stapten over van niveau 3 naar niveau 2 en verloren niet voor de winterstop. Met de ervaren damesploeg spelen we al drie seizoenen constant mee bovenin. We leggen niet te veel druk. Het is belangrijk dat we ons op en naast het veld amuseren. Net voor kerst gingen we met de hele ploeg op weekend naar Merelbeke. Jacky en the ladies samen op stap”, glimlacht de trainer. (API)

Zondag 19 januari om 15 uur: Basket Poperinge One Bobcat Wielsbeke Two.