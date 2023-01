Pieter De Rycker neemt Blankenberge One weer over

Amper twee jaar nadat hij de fakkel doorgaf, neemt Pieter De Rycker de draad weer op. Vanaf volgend seizoen coacht hij Blankenberge One.

Helemaal weg van het toneel was De Rycker niet. Hij bleef de voorbije maanden het Blankenbergse wel en wee volgen. Ook voor zijn 16-jarige zoon Lars, die bij BC Oostende Basket@Sea tot de beloftevolle jongeren hoort, bleef hij alle aandacht houden.

In de zomer van 2021 werd hij aan het roer bij Blankenberge afgelost door Nils Vermeiren, die volgend seizoen alleen nog een jeugdploeg in Oostende zal coachen. De Rycker neemt dus snel opnieuw over en dat doet enkele spelers, die aan stoppen dachten, weer twijfelen. De Rycker is ook meteen begonnen aan een stevig huiswerk, want er moet een nieuwe ploeg gebouwd worden nu bijvoorbeeld Jonas Berquin en Hristo Delihristov afhaken. Bovendien is het momenteel heel onzeker of er volgend jaar nog landelijk basketbal gespeeld wordt in de kuststad. De operatie ‘redding’ start echter dit weekend al met een must win tegen Denderleeuw. (MD)