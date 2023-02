Pierre-Antoine Gillet waarschuwt voor de rivalen: “Antwerp Giants kan de titelfavoriet worden”

Natuurlijk duurt het seizoen van Filou Oostende nog tot eind mei of hopelijk half juni. Toch zijn we in een belangrijke fase beland. Zaterdag kennen we na Oostende-Bergen en Antwerp Giants-Limburg United de winnaar van de nationale competitie.

Het is heel lang geleden dat een thuiswedstrijd van Oostende pas na vijftig minuten een winnaar kende. Zondagnamiddag was een ideale gelegenheid voor zo’n double overtime. Bijna 5.000 basketliefhebbers woonden de topper tussen Oostende en Antwerp Giants in de COREtec Dôme bij. Bovendien was het pas de eerste van drie confrontaties in exact vier weken. Woensdagavond volgde in Antwerpen een nieuw competitietreffen.

Zondag 12 maart strijden beide clubs in Vorst Nationaal om de beker van België. Dan zou Tre’Shawn Thurman, die in Istanboel zijn enkel verzwikte, weer van grote waarde moeten zijn. Tijdens zijn afwezigheid draait Pierre-Antoine Gillet de energiekraan nog extra open.

44 minuten

“Twee verlengingen vergrootten het spektakel van die superheerlijke namiddag voor die duizenden basketliefhebbers. Onze overwinning maakte het helemaal mooi voor de supporters die we hard nodig hebben. Wat zijn we als spelersgroep blij dat er opnieuw steeds meer supporters ons aanmoedigen”, zegt Pierre-Antoine Gillet, goed voor 11 punten, 5 rebounds en 3 assists in 44’31”, het grootste aantal speelminuten van alle acteurs zondagnamiddag. Tot dat geheel behoorden alle tien minuten van de twee verlengingen.

“De jongste weken basket ik bijna telkens 35 van de 40 minuten. Het is de hoogste tijd dat Thurman opnieuw speelklaar is”, reageert Gillet. “Ja, het was soms zwaarder voor Gillet. In de bekermatch op Charleroi speelde hij 39’57” van de veertig minuten. De kapitein verdient alle respect, hij is van onschatbare waarde.”

Progressie boeken

De 65-53-voorsprong leek geruststellend. “Ik dacht dat ook. Toch was het niet zo. Antwerp geeft nooit op. Wij waren iets te relax bij die voorsprong. We moeten een match sneller beslissen. We moeten de bal beter laten bewegen. Je merkt wel dat onze ploeg progressie maakt tegenover het seizoensbegin. Antwerp Giants, dat meer ervaring heeft dan wij, kan niettemin de titelfavoriet worden: agressieve defensie, ervaren spelers en een heel goede coaching.”

“Precies daarom staan ze zoals wij zo hoog in de rangschikking. Zij zijn bekwaam om heel goede dingen te realiseren. Dat bewijzen hun resultaten”, merkt Gillet op. “We zijn sterk gebleven in de moeilijke momenten van de verlenging. Hun tweedekansshots deden ons pijn. Uiteindelijk hebben we ons karakter getoond. In deze wedstrijd merk je dat we progressie boeken.”

(PR)

Zaterdagavond ontvangt Oostende om 20.30 uur op de laatste dag van de nationale fase Union Bergen.