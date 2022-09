Pierre-Antoine Gillet verwoordt ambities van Filou Oostende: “Supercup is al binnen, nog drie trofeeën te gaan”

Zaterdagavond vangt Oostende in het Oost-Vlaamse De Pinte tegen LDP Donza zijn bekercampagne aan. Vier dagen later, op woensdag 5 oktober, is er al de openingsspeeldag van de Champions League tegen Galatasaray Istanbul.

LDP Donza, Filou’s tegenstander in de zestiende finales van de Belgische beker, is een fusieclub die ontstaan is in 2019 door het samenvoegen van het toenmalige BBC Latem-De Pinte en BBC Deinze-Nazareth. De eerste ploeg van LDP Donza, die zijn thuiswedstrijden in het ontmoetingscentrum Polderbos in De Pinte speelt, was de enige van de vijf clubs in poule C met vier zeges op vier.

Dario Gjergja

“We behaalden in het voorseizoen al een eerste trofee, de Supercup. We hebben er nog drie op ons programma: twee kampioenschappen en de beker van België”, verwoordt Pierre-Antoine Gillet de grote ambities. “Vorig seizoen verloren we de finale van de beker van België. Bovendien bereikten we de finale van de BNXT League niet. Onze balans van vorig seizoen is twee prijzen: landstitel en Supercup. Nu willen we een beter seizoen! De Supercup vormde een goede start. We hebben nog veel te tonen! Ik tracht alle spelers uit te leggen dat het belangrijk is om dit seizoen alles te winnen. Op het terrein wil ik allen, zeker de jongeren, aanmoedigen. Bovendien ken ik Dario Gjergja al heel goed. In Luik werkte ik twee seizoenen bij hem. Dit is mijn zevende seizoen in Oostende. In totaal begin ik dus een negende seizoen onder coach Dario Gjergja. Na ons interessante trainingskamp in Zadar wacht er ons een heel drukke maand oktober. Heel veel wedstrijden in drie verschillende competities staan op het programma. Een flinke voorraad energie zal ons gebrek aan ervaring compenseren. We zullen veel en snel lopen. Vanuit een stevige defensie zullen we vliegen in de aanval.”

Braian Angola

Woensdag 5 oktober speelt Filou Oostende zijn eerste thuismatch in de Basketball Champions League. De Turkse traditieclub Galatasaray Istanbul, die ook in ons land veel supporters telt, is de tegenstander. Galatasaray was vorig seizoen derde in de reguliere competitie en de club bereikte de halve finales van de play-offs. Een van de aanwinsten van Galatasaray is de Colombiaanse international Braian Angola, die met Oostende in 2019 landskampioen werd. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw naar Oostende te komen en de supporters terug te zien”, vertelt Braian Angola in een filmpje op het instagram-account van Filou Oostende. “Veel supporters steunen me nog steeds. Ik ben hen heel dankbaar. Ik kan niet wachten om in Oostende te zijn.”