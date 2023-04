Pierre-Antoine Gillet (Filou Oostende) verkozen tot speler van het jaar

Pierre-Antoine Gillet (Filou Oostende) is verkozen tot speler van het jaar. De betrouwbare power forward haalt dit seizoen (27 wedstrijden tot heden) een gemiddelde van 10,3 punten, 4,1 rebounds en 1,4 assists in gemiddeld 25’48”.

Oostende is de enige club met twee spelers in het BNXT Dream Team: Pierre-Antoine Gillet en Breein Tyree. De drie anderen zijn Brian Fobbs (Mechelen), Vincent Cole (Yoast United) en Thijs De Ridder (Antwerp Giants). Olivier Troisfontaines was genomineerd voor zesde man van het seizoen, Breein Tyree was ook genomineerd voor MVP van het seizoen. Dat Dario Gjergja niet tot de drie genomineerden voor coach van het jaar behoort, begrijpen weinigen.

(PR)