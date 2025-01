Peter Dedeken: “We gaan ons vel duur verkopen”

Koninklijke Basket Avelgem zit in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van Peter Dedeken telt momenteel nog zes geblesseerde spelers. Dit weekend ontvangt de derde provincialer Iebac Ieper Two.

“We hadden acht geblesseerden, waarvan er nu twee terug zijn. Twee spelers zijn het hele seizoen onbeschikbaar”, zucht de naar Sint-Denijs uitgeweken Avelgemnaar. “We hebben daar al heel wat over gepiekerd. Is het toeval? Zijn we voltallig, dan hebben we ambities dit seizoen nadat het vorig jaar maar nipt misliep om te promoveren. Het is een heel uitgebalanceerde reeks waar we ons ding konden doen.”

Jonge gasten

“We proberen de geblesseerden nu op te vangen met jonge gasten, dat is het positieve. Soms heb ik een 16-jarige mee. De U18 jongens die het team kwamen vervoegen, doen het niet onaardig. We willen die jeugd de kans geven om door te stromen naar de eerste ploeg. Het voordeel is dat ik ook die U18-ploeg coach. Die jongens, omringd met ervaren oudere spelers, moeten de toekomst zijn. In derde of zelfs tweede provinciale heeft het geen zin om spelers elders weg te plukken. De club leeft enorm. Zelfs nu het minder gaat zit de zaal aardig vol.”

“We hebben geen gemakkelijke kalender in het verschiet. Dit weekend komt Iebac Ieper op bezoek, volgende week trekken we naar leider Lauwe. We hebben geen ambitie meer. We kunnen niet meer stijgen of zakken. We gaan uiteraard nog alles geven en ons vel duur verkopen. We kunnen nog scherprechter spelen in het titeldebat. Zonder die blessures waren we capabel om de top te spelen. Maar overmacht besliste daar anders over. We blijven echter positief. De club en het bestuur doen inspanningen. Het is een club met heel wat potentieel.”

Geen geheimen

Ook volgend seizoen blijft Peter Dedeken aan boord als coach van de eerste ploeg en de U18. “Door ook die U18 te coachen weet ik welk vlees ik in de kuip heb. Ze hebben geen geheimen meer voor mij”, besluit Peter Dedeken. (ELD)

Zaterdag 18 januari om 20 uur, Sporthal Ter Muncken: Koninklijke Basket Avelgem – KBBC Vk Iebac Ieper Two