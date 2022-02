Pascal Maes nieuwe coach van dames SKT: “Dit is een ploeg met veel ambitie”

De damesploeg van Basket SKT Ieper neemt na dit seizoen afscheid van trainer Ringo Decaestecker. Met Pascal Maes, momenteel nog aan de slag bij Basket Poperinge, heeft Ieper nu een nieuwe coach gevonden voor de volgende twee seizoenen.

Pascal Maes was de voorbije zeven seizoenen aan de slag bij de heren van eersteprovincialer Basket Poperinge. Het damesbasketbal bij Ieper is echter geen onbekende voor Maes. Hij is er nu aan de slag bij de jeugd en in het verleden beleefde hij als assistent aan de zijde van Philip Mestdagh de grootste successen van Blue Cats Ieper.

“De voorbije jaren bleef ik binnen de club actief bij de meisjesploegen in de jeugdreeksen”, vertelt Pascal Maes. “Ik coachte dit seizoen de U14 op niveau 2. Ik stond voor alle uitdagingen open, zowel bij de heren als bij de dames. Met de damesploeg van Basket SKT Ieper in eerste landelijke krijg ik niet alleen een hoog niveau, maar ook een ploeg met veel ambitie in handen.”

Maes gaat voor twee seizoenen aan de slag. “De bedoeling is om zo hoog mogelijk te eindigen, met gezonde ambities. We hopen de spelerskern grotendeels te behouden. Meisjes die eventueel vertrekken zullen vervangen worden. Kijken naar een verhaal in Top Division Women doen we op korte tijd niet, we willen eerst goed meedraaien in eerste landelijke. Op langere termijn is eerste klasse misschien een optie, maar op dit moment zeker niet. Het verschil is gigantisch groot.”

Maes sluit dit seizoen af bij Basket Poperinge in eerste provinciale. “Ik had me mijn afscheid toch wel helemaal anders voorgesteld”, besluit Maes. “Met nul op dertien op dit moment kan je niet tevreden zijn, maar de blessurelast was verschrikkelijk groot. Vaak trainden we door de omstandigheden maar met vier of vijf. Hopelijk kunnen we nog wat wedstrijden winnen, maar gemakkelijk zal dat zeker niet worden. Ik hou in ieder geval mooie herinneringen aan deze warme club over.” (BV)