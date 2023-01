Pascal Maes neemt na één seizoen al afscheid van damesploeg SKT: “We mikken nu op de bekerfinale”

Pascal Maes zal volgend seizoen geen trainer meer zijn van de damesploeg One van Basket SKT Ieper in eerste landelijke. Dat werd in onderling overleg beslist na de halfjaarlijkse evaluatie. De club heeft met Peter Vantoortelboom al een opvolger klaar.

Pascal Maes werd pas vorige zomer aangesteld als trainer van de dames One, maar het zal bij dat ene seizoen blijven. “Na de evaluatiegesprekken halfweg het seizoen tussen club, speelsters en mezelf hebben we in mondeling overleg besloten om na dit seizoen te stoppen”, vertelt Pascal Maes. “We zaten niet op dezelfde golflengte om na dit seizoen verder te kunnen werken. Het was een zeer moeilijk seizoensbegin door de afwezigheden van Eva Devliegher, Xania Bollenberg en Silke Storme. Zowel op trainingen als op de wedstrijden was het niet evident. De mix van jeugdspeelsters en ervaring vroeg tijd om het team op eenzelfde niveau te krijgen, en om automatismen te kweken.”

Juiste beslissing nemen

Mogelijk kijkt Maes, die vorig seizoen overkwam van de heren van Basket Poperinge, uit naar een nieuwe uitdaging. “We zien wel wat de toekomst brengt. Intussen heb ik al een aanbieding gekregen van een seniorteam, maar ik zal nu eerst de nodige tijd nemen en samen met mijn gezin eens alles op een rijtje plaatsen om de juiste beslissing te nemen. Ik ben nu ook nog actief in de club als coach van de MU16. Momenteel weet ik het nog niet of het seniors of jeugd zal zijn. Eerst en vooral denken aan dit seizoen en hopelijk in schoonheid eindigen.” Voor dit seizoen ziet Maes nog wat mogelijkheden. “Net voor Nieuwjaar behaalden we nog een twee op twee en momenteel zijn we 2023 heel goed gestart met twee overwinningen tegen subtoppers. Tussenin ook bekerwinst op Oedelem. De terugkeer van Eva, Silke en aanwinst Ruth Leire is daar zeker ook niet vreemd aan, nu nog wachten op Xania, die aan het revalideren is. Het was een enorme kwaliteitsinjectie op korte tijd. Momenteel zijn we dus hogerop aan het klimmen in het klassement. Met de inzet en energie van de laatste wedstrijden moeten we die lijn kunnen doortrekken en zie ik ons zeker nog wat plaatsen opschuiven. Naast de competitie zijn we nog steeds in de running voor de Beker van West-Vlaanderen, een bekerfinale is zeker een doelstelling.”

Zondag 29 januari om 17 uur: Basket SKT Ieper One – DBC Osiris Okapi Aalst One.