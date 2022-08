Ozzy Massey en Xander Pintelon (BC Oostende) vieren EK-debuut: “Onze achtste plaats is historisch”

Op het Europees kampioenschap U20 in het Montenegrijnse Podgorica hebben de Young Belgian Lions een knappe achtste plaats op zestien landen behaald. Bij onze nationale jeugdploeg spelen twee BCO’ers, de power forwards Xander Pintelon (19 – 2,09 meter) en Ozzy Massey (19 – 2,02 meter).

Het EK kende meteen een topmoment voor de Young Belgian Lions. Ze wonnen hun openingsmatch in groep A met 76-64 tegen Slovenië. Uitblinker bij de Belgen was Xander Pintelon met 25 punten (4 op 5 tweepunters, 4 op 8 bommen en 5 op 7 vrijworpen), 5 rebounds en 1 assist in 35’20”. “Sowieso gaf die zege ons een boost van vertrouwen. Door een slechte start stonden we er twintig punten achter. Aan de rust was het verschil herleid tot tien punten”, zegt Xander Pintelon.

Ozzy Massey wijst op de bijzondere verdediging. “We begonnen met een soort zone en veranderden na twee passen in een man-to-man. De Slovenen wisten totaal niet meer hoe hierop te reageren. Bovendien scoorde Xander 25 punten!”

Ander verhaal

In de poulefase volgde een twintiger-nederlaag tegen Frankrijk en een éénpuntzege tegen Kroatië. Na de winst tegen Griekenland in de Round of 16 verloren de Belgen in de kwartfinales tegen Spanje. “De zege tegen Griekenland was belangrijk, want zo zaten we zeker in de top acht. Je kon nog van een medaille dromen maar toen ontmoetten we Spanje en dat is een ander verhaal”, zegt Xander Pintelon. “Eén speler scoorde zeven driepunters. Sommige Spanjaarden pakken redelijk veel minuten in de Euroliga. Bij België basket Xander Pintelon die Champions League speelt, het hoogst”, vult Ozzy Massey aan.

“Volgend jaar kan deze ploeg nog beter doen”

In het slotweekeinde van het EK U20 speelden de Young Lions voor de plaatsen vijf tot en met acht. Zaterdag verloren ze na één verlenging met 75-78 tegen Turkije, zondag leden ze een 93-77-nederlaag tegen Kroatië, dat dus revanche nam voor de nederlaag in de poulematch. Zo eindigden de Young Lions achtste op zestien. “Indien we de vrijworpen afwerkten die we moesten scoren, konden we winnen tegen Turkije”, meent Xander Pintelon, die op dit EK als gemiddelden 10,1 punten, 4,7 rebounds en 1 assist haalde in 23’42”. “Sommigen waren al fysiek moe van dat EK.”

“Tegen Kroatië kwam het mentale aspect er nog bij. Dan moet je karakter tonen! Niet veel spelers kon het iets schelen of we zevende of achtste werden”, weet Ozzy Massey, die op het EK goed was voor 1,6 punten, 1,9 rebounds en 0,3 assists in 14’48”. “Het is de eerste keer in vijftien jaar dat België langer dan één jaar in de A-divisie van het EK U20 blijft. Dat is geleden van de generatie van Ismael Bako en Hans Vanwijn. Historisch dus. Zij eindigden zevende. Volgend jaar kan deze ploeg nog beter doen. Ik ben er dan niet meer bij, want ik word dit najaar al 20.”

Energie

Beiden durven zelfkritisch te zijn. “Op het EK heb ik niet echt getoond wat ik kon. Vooraf wist ik dat ik niet de hoofdrol van de ploeg zou spelen. Wel was ik meestal de eerste van de bank. Ik gaf de ploeg energie bij elke invalbeurt. Nu speelde ik vooral 4-5. Door mijn lengte kan ik zeker geen 5 blijven. Maar ik zal vooral een 4 zijn, misschien even een 3. Ik wil mijn shooting en ook de finishing met mijn linkerhand nog verbeteren”, beoordeelt Ozzy Massey zichzelf. “Ook wil ik mijn explosiviteit en de eerste stap verbeteren. Ik ben groot gebouwd en niet van de lichtste.”

“Ik kan het vaak hebben van buiten te shotten. Ook kan ik nog meer in mijn drives creëren. Wel is het lastig omdat ik zo groot ben en de bal veel hoger is bij de dribbels. Ik moet de bal lager kunnen krijgen zodat ze hem niet vlug kunnen wegnemen. Mijn defensie moet ook nog veel beter. Op het EK kon ik niet mijn eigen spel spelen. Ik moest vaak op de 5 spelen, dat is niet echt mijn positie. Ik heb het geprobeerd en het ging ça-va”, vertelt Xander Pintelon

De grote jongens als Pintelon en Massey kregen in Montenegro ook individuele trainingen van ex-Oostendenaar Christophe Beghin, assistent bij de U20. “Steve Ibens is rustig, Tom Vandenbosch is luid, Christophe Beghin houdt het in balans. Ja, Beghin, een heel slimme kerel, zou een goede headcoach zijn.”

Familie

De Young Lions genoten in Podgorica steun van de familie: Xander Pintelon van zijn ouders, Ozzy Massey van zijn zus Billie, Belgian Cat nota bene. Voor Ozzy was dit trouwens zijn eerste EK. “Bij de U16 viel ik nét buiten de selectie: dertiende of veertiende man. De reservespelers bleven thuis. Sommigen die er toen bij waren, halen nu niet meer het niveau. In de basketbalschool Oostende blijven we hard werken.”

Xander Pintelon noemt het ook zijn eerste volledige EK. “In de zomer van 2021 was het een challenger waarbij we gewoon wedstrijden speelden. Dat was geen echt EK. Bij de U16 viel ik ook nét naast de selectie.”

