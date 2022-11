Opnieuw een centuryscore voor sterk Filou Oostende

Filou Oostende en Leuven Bears maakten er een gezellige match van, ook al waren het twee onvolledige teams. Oostende zegevierde met 103-75 en zes van de tien Zeekapiteins eindigden in de dubbele cijfers.

Verrassing zaterdagavond: Nick Vandenbroeck was één van de drie scheidsrechters. Alle supporters herinneren zich nog zijn leiding in de acht maanden geleden verloren bekerfinale tegen Limburg United. Er was nog een tweede verrassing: Sinterklaas verzorgde de symbolische opworp en volgde de wedstrijd vanuit een mooie zetel.

Van der Vuurst, Tyree, Gillet, Bleijenbergh en Bratanovic vormden de starting five van Oostende. De openingskorf stond op naam van bezoeker Fulkserson. Een driepunter van Tyree en twee dunks van Gillet zetten de toon bij de thuisploeg. De score klom vlot. Gillets zevende punt zorgde voo 14-6-cijfers halverwege de vijfde minuut. Bleijenbergh rondde aan 19-9 de kaap van tien punten verschil. In het openingskwart, dat op 27-22 eindigde, had Bratanovic tien punten aangetekend. Van der Vuurst (5) en Bleijenbergh (4) deelden vlot assists uit.

In de dertiende minuut kreeg Bratanovic, die toen al zestien punten aan 83 % in net netje had gepropt, even rust. Pas naar het einde van de vijftiende minuut mocht ook Bleijenbergh (toen 4 punten, 4 rebounds en 7 assists) even naar de bank. De Leuvenaars naderden tegen het invallersvijftal van Filou tot 39-34 maar Thurman vergrootte de afstand opnieuw. Op assist van Bleijenbergh overschreed Buysse met een bom de vijftig punten: 52-36. Gillet, eveneens met een bom, legde de 55-36-rustscore vast. Dit was de bekroning van een 13-0-run.

Heel vroeg in het derde bedrijf vuurde Bleijenbergh een driepunter af waarmee hij de twintiger (58-36) op het bord spijkerde. De Bears waren niet onder de indruk en verkleinden de achterstand via een 0-8-run: 58-44. Maar Thurman duwde de bonus bij 69-48 opnieuw over de twintigergrens. In de voorlaatste minuut van het derde kwart sloten de refs Vandenbroeck-Liegeois-Delanghe uitblinker Bratanovic (18 punten aan 84,6 %, 5 rebounds en 5 uitgelokte fouten) uit na het bekijken van de beelden van een duel met Fulkerson. Bratanovic hoorde een technische en een opzettelijke fout. Dat zorgde voor een zure smaak maar het had geen enkele invloed meer op winst en verlies. Tyree plofte de dertiger bij 94-64 op het scorebord. Gillet legde de centuryscore vast, goed voor een Whopper-bon van Burger King voor alle aanwezigen. (PR)