Oostkampse ploegen hebben drukke vakantie

Met drie bekerwedstrijden en een vooruitgeschoven competitiewedstrijd, wordt het een drukke herfstvakantie voor de drie Oostkampse basketteams. Vooral de One-ploeg staat voor een cruciale week: de koppositie in TDM2 behouden en een ronde verder bekeren zijn de hoge verwachtingen.

De Three-ploeg heeft allicht de moeilijkste opdracht: zij trekken zondag naar het zuiden van de provincie om Kortrijk Spurs Three partij te geven. Volstaat de voorgift van 10 punten om de eersteprovincialer het vuur aan de schenen te leggen? De kalendermaker lijkt trouwens ook ‘in’ voor een toevalligheid, want twee weken later probeert de Two-ploeg op hetzelfde terrein de competitiepunten weg te kapen.

Die Two-ploeg mag dan weer vertrouwen hebben in de goede afloop van de bekerpartij. Zij hebben zaterdag het thuisvoordeel tegen Desselgem One, dat één categorie lager speelt en in tweede provinciale voorlopig een middenmotor is.

Volgens Wim Geldhof maakt ook de One-ploeg kans om een ronde verder te gaan, maar dan voor de beker van Vlaanderen: “Leuven Two is een team uit de andere TDM2-reeks, waar ik bijster weinig over weet, maar gezien wij momenteel aan de leiding staan in de B-reeks, moet het de ambitie zijn om door te stoten naar de achtste finale. De wedstrijd wordt midden in de week gespeeld, op Allerheiligen.”

Blij weerzien

De reden voor de midweekmatch ligt deels in het drukke programma dat de Merels de komende acht dagen af te werken hebben. “Vanavond starten we al met een vooruitgeschoven competitiewedstrijd tegen de Two-ploeg van Lier, een haalbare kaart en een kans om 6 op 6 te scoren en onze koppositie te verstevigen. De week erop sluiten we die drukke achtdaagse af met de derby tegen Sijsele. Voor mij misschien nog specialer dan voor de ploegmaats, omdat het tegen de ploeg van coach Gunther (De Pauw, red.) is. Hij bracht me bij Racing Brugge van de Two- naar de One-ploeg.” (MD)