Oostkamp One is in volle wederopbouw

De resultaten zijn voorlopig niet vergelijkbaar met die van vorig seizoen, toen de Merels de finale van de play-offs speelden. Misschien werd dat ook niet verwacht, want de ploeg werd nog maar eens verjongd. Toch lijken de mannen van kersvers coach Laurent Lhote nu al hun voet te kunnen zetten naast zowat elke tegenstander.

Wim Geldhof blikt terug op de wedstrijden tegen de leidersploegen: “Tegen Waterloo en Tongeren leden we een kleine nederlaag en Flénu verloor voorlopig slechts één match: tegen ons op de eerste speeldag. Vorige week namen we in Tongeren een vliegende start (10-0), maar we lieten het op enkele details afweten en misten de nodige ervaring om zo’n wedstrijd naar onze hand te zetten.”

Sterkhouder

Met zijn 25 lentes staat Geldhof zelf al voor die nodige ervaring. “Het klopt dat we een heel jonge ploeg tussen de lijnen brengen en pech kennen door blessures (Rens van Ravensteijn is al maanden out, red.). Daardoor rekent de coach nu al op mij om een leidersrol op te nemen en scorend vermogen aan te brengen. Ik wil de ploeg graag laten draaien, de toon juist zetten en de ploeggenoten vertrouwen geven. Door de omstandigheden die ik net vermeldde, staan we voorlopig nog redelijk laag geklasseerd”, gaat hij verder. “Wil je je echter niet blindstaren op de resultaten van deze jonge ploeg. We verloren 5 keer en wonnen slechts 3 keer. Gelukkig staat alles boven ons dicht bij mekaar. Enkele keren winnen en we zijn mee met de top of de subtop. Elke wedstrijd is vanaf nu belangrijk, maar het klopt dat we het de voorbije jaren niet gewoon waren om in de tweede helft van het klassement te parkeren.”

Aan het vertrouwen werd voorlopig niet geraakt: “De volgende twee wedstrijden zijn hiervoor uiterst belangrijk. Thuis tegen KBGO Two en uit bij Sijsele zijn must wins, die ons wellicht weer in de top vijf brengen.”