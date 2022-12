Oostkamp heeft eerste transfer beet

Nadat het eerst vijf spelers verloor, kon Oostkamp zopas zijn eerste inkomende transfer aankondigen: Wim Geldhof komt over van Racing Brugge.

Het waren ongetwijfeld geen prettige decemberdagen voor coach Gerrit Major. Hij zag met lede ogen zijn spelerskern voor volgend seizoen inkrimpen: Cedric Berquin stopt na dit seizoen, Sam Lambrecht en Jarne Vandenabeele trekken naar SKT Ieper, Jules Robijns verhuist naar de buren van Avanti Brugge en Jorn Debrock vindt bij Knesselare zijn broer terug.

De komst van Wim Geldhof (23) zal ongetwijfeld voor een extra goed gevoel zorgen tijdens de kerstdagen. Wim is de jongste van twee broers (Tom is bijna twee jaar ouder en speelt eveneens bij Racing Brugge). Beiden kregen hun opleiding bij Blankenberge, maar maakten in 2012 de overstap naar Racing Brugge. Daar kregen ze van toenmalig coach Gunther De Pauw eerst hun kans als prille jeugdspelers bij de Two-ploeg, maar kort daarna (seizoen 2018-2019) ook in de One-ploeg.

Wim Geldhof is op meerdere posities inzetbaar en heeft een goed shot. Momenteel is hij topschutter bij Racing Brugge One, dat strijdt om een plaats in de promotiepoule van eerste landelijke.