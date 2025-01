Oostende heeft na verlies tegen Nanterre ticket voor laatste zestien in Champions League nog niet beet

Oostende heeft zich dinsdagavond nog niet kunnen verzekeren van een plaats bij de laatste zestien in de Champions League basketbal. De kustploeg verloor tegen het Franse Nanterre het tweede duel in de play-ins. Er komt nu een beslissende derde wedstrijd in deze barrageronde.

Vorige week had Oostende met 78-88 de maat genomen van Nanterre in de eerste confrontatie. Dinsdagavond kon de 25-voudige en regerende landskampioen in de eigen COREtec Dôme doorstoten mits een tweede zege, maar het team van coach Dario Gjergja ging met 67-76 onderuit.

Nanterre nam meteen de bovenhand en leidde na het eerste kwart met 19-28. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens in evenwicht (17-17), zodat de kustboys de rust introkken met een achterstand van negen punten (36-45). In het derde kwart kwam Oostende beter uit de verf en knabbelde ook wat aan de achterstand (15-12), maar Nanterre gaf de voorsprong niet meer uit handen en vergrootte de marge zelfs nog in het slotkwart (16-19).

E.J. Anosike werd topschutter bij Oostende met veertien punten (plus elf rebounds), twee punten meer dan Timmy Allen en Chase Audige. Ook Haris Bratanovic eindigde in de dubbele cijfers (11 punten).

De beslissende belle vindt volgende week woensdag (22 januari) plaats in Nanterre.