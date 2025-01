Oostende boekt nipte uitzege in Clasico met Charleroi

Oostende heeft zaterdag een nipte 77-80-zege geboekt in een Clasico met Charleroi. Bij de rust stond de thuisploeg 35-32 voor in de Spiroudome.

Na het derde kwart had Charleroi nog een miniem voordeel (51-50) en het bleef spannend tot het einde. Nadat Charleroi halfweg het slotkwart een kloofje geslagen had (65-57), zette Oostende een slotoffensief in en met nog 45 seconden op de klok had de landskampioen de Henegouwers bijgebeend (74-76). Twee seconden voor de buzzer miste Christopher Lykes de driepunter die Charleroi een verlenging opgeleverd zou hebben. Desondanks was Lykes met 19 punten en 4 assists de top performer van zijn team. Voor Charleroi deed Davion Mintz met 22 punten, 5 rebounds en 2 assists nog beter.

Vrijdag ging Kortrijk al met 78-94 winnen bij Feyenoord en ook zaterdag waren de Belgische teams de Nederlandse de baas. Brussels won met 74-83 in Leeuwarden. Mechelen ging met 70-77 winnen op het terrein van Basketbalacademie Limburg. Bergen hield met 90-85 de punten thuis tegen Zwolle, Aalst deed dat met 110-62 tegen Den Helder. Zondag staan nog duels tussen Groningen en Leuven, QSTA United en Antwerp en tussen Den Bosch en Limburg United op het programma.

Oostende won nu 89,5 procent van zijn wedstrijden (17 zeges, 2 nederlagen) en gaat daarmee in de stand Kortrijk (78,9 %), Mechelen (73,7), Limburg United (72,7), Brussels (63,2), Leuven (61,1), Leeuwarden en Aalst (57,9), Antwerp (52,9), Bergen en Charleroi (52,6), Leiden (47,4), Den Bosch (44,4), Landstede (36,8), Groningen (29,4), Feyenoord (27,8), Den Helder (25,0), QSTA United en Basketbalacademie Limburg (11,1) voor.