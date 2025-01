Oostende begint uitstekend aan play-ins van Champions League met zege in openingsduel tegen Nanterre

Oostende heeft dinsdagavond een eerste stap gezet richting een plaats bij de laatste zestien van de Champions League basketbal. De kustploeg won zijn openingsduel in de play-ins, een barrageronde, tegen het Franse Nanterre met 78-88.

Oostende sloot het eerste quarter (20-27) in Frankrijk winnend af na een ijzersterk wedstrijdbegin, maar van die bonus bleef bij de rust niet veel meer over. De thuisploeg beet van zich af en kwam terug tot 45-48. Oostende kwam na de rust opnieuw goed uit de kleedkamers en smeerde Nanterre opnieuw een ruimere achterstand aan (57-67). Beide ploegen hielden elkaar in het laatste speelkwart (21-21) in evenwicht, waardoor de zege voor Oostende niet meer in gevaar kwam.

Oostende en Nanterre, de jeugdclub van NBA-ster Victor Wembanyama, strijden in een best of three om een plaats in de tweede groepsfase, die wordt afgewerkt in vier poules van telkens vier ploegen. De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag in Oostende gespeeld. Een eventuele belle vindt woensdag 22 januari weer in Nanterre plaats.

Loic Schwartz leed met zijn Franse club Saint-Quentin een 84-63-nederlaag (rust 43-33) bij het Turkse Galatasaray. De Belgische shooting guard speelde vijftien minuten en twintig seconden. Daarin nam hij drie punten (1/4 3pts), en een rebound voor zijn rekening. De terugwedstrijd volgt volgende week woensdag.