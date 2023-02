Ook Tom Geldhof verlaat Racing Brugge

Na de ongelukkige communicatie-soap dreigt de leegloop bij Racing Brugge One. Na Wim vertrekt nu ook broer Tom Geldhof.

Het zijn moeilijke dagen voor de Brugse basketbalclub. Twee weken geleden communiceerde voorzitter Bart Deckmyn nogal ongelukkig over de planning voor het volgende competitiejaar. In de dagen die volgden werd één en ander rechtgezet, maar het kwaad lijkt geschied.

Maarten Viaene was de eerste die meteen eieren voor zijn geld koos en bij Aalter onderdak vond. Wim Geldhof had enkele weken eerder al een aanbod van Oostkamp gekregen dat hij niet naast zich neer kon leggen en nu verlaat ook broer Tom (25) de Brugse club. Hij tekende zopas een overeenkomst met het ambitieuze Gentson.

Beide broers kregen hun opleiding deels bij Blankenberge. In 2012 kwam Tom bij Racing terecht, waar coach Gunther De Pauw hem snel speelgelegenheid bij de fanions bood, eerst bij de Two-ploeg, daarna bij de One-ploeg.

Gentson, dat straks wellicht de degradatie moet ontlopen in tweede landelijke, krijgt ook een nieuwe coach: Bert Wyseur komt over van Finexa Basket@Sea Three, dat zich momenteel voorbereidt op de promotiepoule van eerste provinciale.