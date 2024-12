Oedelem One wil uit de degradatiezone blijven: “Vanaf eerste minuut erin vliegen”

Een week of zeven geleden portretteerden we de One-ploeg van BBV Oedelem als de meest onregelmatige uit tweede provinciale. Dat is er sindsdien niet beter op geworden: topploegen en subtoppers legden ze het vuur aan de schenen, wedstrijden tegen haalbare kaarten gingen nipt verloren. Met Oostkamp Three staat er een must win op het programma.

Eén van de verklaringen die captain Wout Strybol aanhaalt, is het feit dat er wekelijks een andere ploeg op het parket staat. “We hebben een kern van veertien, maar tegen medeleider Gullegem stonden er slechts 8 namen op het wedstrijdblad. Raar, maar het lijkt soms beter te gaan als we met minder rotatiemogelijkheden aan de opworp komen. Waarschijnlijk hebben we dan het gevoel van het gewonde dier dat zich met alles in zich wil verdedigen.”

Eén training

Ook opvallend: een aantal nederlagen met miniem verschil. “Zonder die verlieswedstrijden stonden we op 7-8 wins en dan ziet het er helemaal anders uit. Het gebeurde meermaals dat we een flauwe eerste helft afwerkten en in de tweede helft nog sterk terugkeerden. Maar dan lopen we tegen onze beperkingen aan. We trainen nog steeds maar één keer per week, wat het voor iedereen aangenaam houdt, maar komen daardoor al eens een stapje te kort.”

Thuisvoordeel

Voor Wout Strybol, die samen met zijn broer een vijftal apotheken in het Brugse runt, zal de derby tegen Oostkamp Three veel duidelijk maken. “Hoewel zij onder ons geklasseerd staan, acht ik ons niet zegezeker. We zullen er vanaf de eerste minuut in moeten vliegen en mogen de jonge tegenstander niet onderschatten. Een overwinning is noodzakelijk om de rest van het seizoen met een gerust gemoed af te kunnen werken. Hoewel we nog maar twee thuiswedstrijden naar ons toe konden halen, moeten we dat voordeel uit kunnen spelen. Vroeger hadden de tegenstanders schrik om naar de BeverDome te komen spelen, dat gevoel willen we hen opnieuw laten ervaren.”

Zaterdag 21 december om 19 uur: Oedelem One – Oostkamp Three.