Noah Gebbert met Waregem tegen Ieper: “Thuisvoordeel is heel belangrijk”

G&V Breakpoint Basket Waregem won vorig weekend voor de derde keer dit seizoen van ABO LDP Donza. Zaterdag trekt de ploeg van Noah Gebbert naar SKT Ieper.

Het werd opnieuw een eenvoudige zege voor Waregem tegen Donza, met ex-Waregem-coach Jan Guns. “Na de vorige bekerwedstrijd tegen Donza, dat we vlot met 72-100 wonnen, werd het opnieuw een probleemloze zege”, vertelt Oostendenaar Noah Gebbert. “Het was een totaal andere match waarin ons scorend vermogen opnieuw goed was. We brachten een heel solide prestatie.”

Confrontatie

“Dit weekend staan we tegenover Ieper, een ploeg waarvan we dit seizoen nog niet konden winnen. Dit wordt een van onze belangrijkste nog te spelen wedstrijden. Een zege zou ons op een derde plaats houden. Deze week gaat de focus volledig naar die confrontatie. Sam Lambrecht en Matteo Verstraete zijn maar twee van de vele scorende jongens in hun team. In tegenstelling tot wij hebben ze heel wat lengte onder de ring. We zullen toch de rebound moeten proberen te controleren.”

Volgend seizoen verdedigt Noah de kleuren van Ieper. “Het was tijd voor iets nieuws”, gaat de 24-jarige student architectuur, verder. “Een van de factoren die mijn keuze hebben beïnvloed is dat ik daar enkele jongens terugzie waar ik tijdens mijn jeugdjaren nog mee samenspeelde in Oostende. Jarne Vandenabeele en Sam Lambrecht, één van mijn beste vrienden, zijn daar aan de slag. Het is een tof gegeven dat ik weer met hen in hetzelfde team zal spelen.”

“Ieper doet me denken aan Waregem. Er zijn heel wat gelijkenissen. Ze doen ook nog mee voor het kampioenschap én de beker van Vlaanderen. Ze zijn trouwens onze tegenstander van dienst in de halve finale van die beker waarin we het thuisvoordeel hebben. Zaterdag trekken we naar Ieper. Voor beide ploegen is het thuisvoordeel heel belangrijk. Daar moeten wij ons voordeel uit halen.”

Top vier vasthouden

“Na de zege van vorig weekend ziet het er goed uit om de beoogde top vier vast te houden tot het einde van de reguliere competitie. We willen in de resterende partijen tonen dat we daar thuishoren.” (ELD)

Zaterdag 1 februari om 20.45 uur Basket SKT Ieper – G&V Breakpoint Basket Waregem.