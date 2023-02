Nieuwe voorzitter voor Basket Poperinge: “We hebben in de toekomst mooie ambities met de jeugd”

Basket Poperinge moest na vorig seizoen noodgedwongen schuiven met de herenploeg. Die werd door een hiaat in de bondsreglementen teruggezet van eerste naar vierde provinciale. Ook in de bestuurskamer vond een wissel plaats. Kevin Bervoet is de nieuwe voorzitter.

De eerste maanden van het nieuwe Basket Poperinge zijn voorbij. “Eigenlijk kijk ik zeer positief terug op dat verhaal”, vertelt Kevin Bervoet. “We hebben het bestuur van Basket Poperinge ondertussen met twee nieuwe leden kunnen aanvullen. De jeugdploegen doen het goed, en na Nieuwjaar hebben we weer een U8-team tussen de lijnen kunnen brengen. Iedere leeftijdscategorie heeft ook heel wat spelers en bij de basketfun en basketfun+ hebben we gezamenlijk maar liefst meer dan 30 basketters.” Voor de herenploeg One is het niet eenvoudig om opnieuw in vierde provinciale te starten. “Het seizoen is tot op heden eigenlijk nog niet tegengevallen. De huidige rangschikking geeft een vertekend beeld met de resultaten van een paar R-teams in de berekening. We staan momenteel gedeeld derde met een tweede plaats in het vizier en mogelijks alsnog promotie naar derde. Dat zou een schitterend resultaat zijn voor coach Cambier en zijn roodhemden, maar tevens ook een bonus. We beschouwen dit jaar namelijk als een kennismakingsjaar voor coach Cambier met de intentie om volgend jaar te kunnen stijgen.”

Vooruitkijken

Bervoet kijkt vooral vooruit. “We kunnen na de spelersgesprekken bevestigen dat we volgend jaar weer een gelijkaardig seniorteam tussen de lijnen kunnen brengen met coach Cambier aan het roer en aangevuld met aankomende jeugd. Daarnaast roepen we ook een R-team in het leven in vierde provinciale. Met de jeugd hebben we mooie ambities om in de eerstkomende jaren in een hogere reeks te kunnen aantreden. Daarvoor zoeken we momenteel trouwens nog een jeugdcoördinator. Ik wens het bestuur nog te bedanken voor het vertrouwen die ze in mij stellen als nieuwe voorzitter alsook de sponsors en sympathisanten die de club draaiende houden.”

Zondag 5 februari om 17 uur: Basket Poperinge – VK Iebac Ieper Two.