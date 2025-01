Nieuwe hoofdcoach voor damesploeg Avanti Brugge

Eind dit seizoen nemen de dames van Avanti Brugge afscheid van hun huidige coach Nathalie Ingelbrecht. Zij stond twee jaar aan het roer van de A-ploeg en bouwde het team uit tot een goede middenmoter in eerste landelijke. Dit seizoen prijken ze op een mooie zevende plaats in het klassement en kunnen ze uitkijken naar een verlengd verblijf in de tweede klasse van het damesbasketbal.

Volgend jaar echter neemt Stijn Bossuyt (38) het roer over van deze ploeg. “Ik ben al een paar jaar bezig als jeugdcoach bij de dames Avanti en op bepaalde tijdstippen gaf ik ook al eens een training aan de eerste ploeg”, klinkt het enthousiast bij de Brugse sportleraar. “Dit betekent dat ik weet wat er mij te wachten staat bij deze dames, maar ook de aanwezige expertise bij deze club heeft een rol gespeeld toen ik ja zei op hun voorstel. Het is natuurlijk een grote stap van jeugdbasketbal naar eerste landelijke, maar in het verleden heb ik toch een paar jaar de heren van Racing Brugge B in eerste provinciale onder mijn hoede gehad. Het seniorenbasketbal is mij dus niet onbekend. Nog een pluspunt is mijn nieuwe assistent-coach en goede vriend Tim Dewispelaere die ook de ploeg zal vervoegen. Ik kijk zeker al uit naar het volgend seizoen”, besluit hij. (GD)