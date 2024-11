Niels Vervaele ziet groeipijnen bij Avanti Brugge

Het was een pittige confrontatie, die bekerwedstrijd tegen Willebroek. Na een slappe eerste helft toonden de mannen van coach Kris De Pauw echter weerbaarheid. In de competitie staat Avanti Brugge voor nieuwe uitdagingen. Meerdere spelers ondervinden dat het basketbal in de op één na hoogste klasse op een hoger en sneller niveau wordt gespeeld.

Een van die spelers is Niels Vervaele, volgens zijn coach een van de meest onderschatte, maar nuttige spelers. “Ik probeer nuttig te zijn voor de ploeg en uit te voeren wat de coach vraagt. Daartoe behoren ook defensieve opdrachten. Mij zul je niet horen klagen, ook al beland ik op de bank. Als dat voor het team beter is, dan is dat zo. Voor aanvang van het seizoen hadden we drie doelstellingen. In de beker van België wilden we graag doorstoten en een confrontatie met een eersteklasser bereiken. Dat is gelukt, want met Okapi Aalst kunnen we een mooie affiche presenteren op 4 december.”

Beker van Vlaanderen

“In de beker van Vlaanderen willen we zo ver mogelijk geraken, liefst tot in de finale. En in de competitie blijven de play-offs onze doelstelling. Daarvoor moeten we bij de eerste zes eindigen, wat geen sinecure wordt. Lukt dat niet, dan verleggen we het vizier naar de eerste tien.”

Het seizoen is natuurlijk nog jong, maar met vier overwinningen en drie nederlagen bleef de club enigszins onder de verwachtingen. “In de thuiswedstrijd tegen Falco Gent hadden we winstkansen en in Charleroi hadden we moeten winnen. De motor slaat niet altijd tijdig aan en we ondervinden dat er een duidelijk niveauverschil is in vergelijking met vorig jaar. In sommige ploegen (onder andere Comblain, red.) spelen mannen die semi-prof zijn of op een hoger niveau en zelfs de nationale ploeg acteerden. Zelf combineer ik het basketbal met een fulltimejob. Bovendien zijn wij wellicht de enige ploeg die slechts twee keer per week traint.” (MD)