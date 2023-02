Nationale en landelijke ploegen actief op transfermarkt: Grote verschillen in bedrijvigheid

Voor de ploegen in de landelijke en provinciale reeksen zit de eerste ronde er op. Voor de nationalers wordt het stilaan ‘money time’: Oostkamp blijft hoog in het klassement staan, Sijsele moet dringend punten pakken om de degradatie te ontlopen. Ondertussen moeten ook de teams voor volgend seizoen vorm krijgen.

De sfeer zat er behoorlijk in, vorige zaterdag toen Racing Brugge One in het KTA een zevende overwinning boekte en zich daarmee plaatste bij de beste vier, die doorstoten naar de promotiepoule.

Die uitbundigheid staat in schril contrast met de gelatenheid die ontstond na de ongelukkige communicatie van voorzitter Bart Deckmyn. Ondertussen staat vast dat Maarten Viaene (Aalter) en de broers Tom (Gentson) en Wim Geldhof (Oostkamp) de club verlaten. Gil Vandaele overweegt om na dit seizoen te stoppen en voor de andere kernspelers bestaat elders genoeg interesse.

Leegloop

Sportief coördinator Wim Debbaut werkte de voorbije dagen goed door, maar slaagde er voorlopig niet in om een coach voor die One-ploeg vast te leggen. “Dat lijkt de noodzakelijke link om de spelers die hier nu nog zijn, langer aan Racing te binden. Ik had meerdere contacten, maar één ervan belde een uur vóór de beloofde handtekening nog af.” Enkele bronnen die vooralsnog niet met naam en toenaam in de krant willen, vrezen dat de leegloop nog niet gestopt is en er voor Racing niet veel anders op zal zitten dan de plaats van de Two-ploeg in te nemen in eerste provinciale.

Dan hebben ze bij reeksgenoot Avanti Brugge de zaakjes beter onder controle. Wim Dobbelaere en Sam Allemeersch gaven tijdig aan dat ze de schoenen aan de wilgen hangen en hun vervangers kregen snel het handtekeningenblad onder de neus geschoven: Jules Robijns komt over van Oostkamp en Kjell Devacht verlaat Ieper voor de Brugse ploeg. Avanti gaat met slechts één verlieswedstrijd naar de promotiepoule en houdt daarmee zijn eigen lot in handen: promotie naar de nationale reeksen is de enige ambitie.

Afwachten

In TDM2 lijken zowel Oostkamp als Sijsele momenteel verzwakt. Bij Oostkamp vertrekken maar liefst 5 kernspelers, Sijsele verliest sterkhouders Verborgt (Donza) en Enobakhare (stopt).

De Merels lijken echter goed op weg om een nieuwe maar competitieve ploeg op de been te brengen. Bij Sijsele is ‘afwachten’ het codewoord.