Nastja Claessens is vier tot vijf weken buiten strijd met polsblessure

Nastja Claessens zal vier tot vijf weken niet in actie kunnen komen nadat ze vorige week haar pols blesseerde tijdens een training met de Belgian Cats, zo maakte haar club Castors Braine dinsdag bekend.

De Belgische speelster van het jaar en belofte van het jaar van vorig seizoen heeft een scheurtje opgelopen in de pols. De 18-jarige vleugelspeelster werd opgenomen in de twaalfkoppige selectie van bondscoach Rachid Meziane voor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats tegen Polen (62-67 nederlaag) en Azerbeidzjan (28-136 winst), maar moest zich dus vroegtijdig terugtrekken.

In afwezigheid van Nastja Claessens rekent Castors Braine de komende maand op de Israëlische international Eden Zipel. De 20-jarige vleugelspeelster, 1m83, speelde met Israël tegen België (10 punten in 25 minuten) in Tel Aviv in de groepsfase van het EK in juni dit jaar, waar de Belgian Cats zich voor het eerst in hun geschiedenis tot Europees kampioen kroonden. Zipel kwam in haar thuisland uit voor de club Hapoel Rishon Le Zion.