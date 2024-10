Nastja Claessens, Billie en Becky Massey blijven ongeslagen in Europe Cup

Nastja Claessens, Becky Massey en Billie Massey zijn met hun Spaanse clubs na vier speeldagen nog ongeslagen in de Europe Cup. Woensdag hielpen Nastja Claessens en Becky Massey IDK Euskotren aan een nipte 78-80-zege op bezoek bij het Servische Rode Ster, terwijl Billie Massey met Jairis vlot ging winnen op bezoek bij Panathinaikos: 67-92.

Belgian Cat Billie Massey kreeg zeventien minuten bij Jairis en daarin was ze goed voor zes punten, vier rebounds en twee assists. Nastja Claessens was als invalster goed voor twee punten, drie rebounds en één assists bij Euskotren. Becky Massey mocht in de basis starten en klokte af met vier punten, twee rebounds en drie assists.

Jairis is leider in groep B, Euskotren is dat in groep C. Op de volgende speeldag staat Jairis tegenover het Poolse Lublin, terwijl Euskotren het Roemeense Sepsi ontvangt.