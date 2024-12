MVP Emma Meesseman wint Turkse Supercup met Fenerbahçe

Fenerbahçe, met Emma Meesseman, heeft woensdagavond de 29e editie van de Turkse Supercup in het vrouwenbasket gewonnen.

In de hoofdstad Ankara haalde de landskampioen het nipt met 65-64 (rust: 40-32) van bekerwinnaar Cukurova Mersin. Voor Fenerbahçe was het de tweede trofee van het seizoen en de zestiende zege op rij, over alle competities. In totaal staat de Supercup nu al dertien keer op hun erelijst.

Emma Meesseman kwam tot 20 punten, 9 rebounds en 7 assists in 33 minuten. Na afloop werd ze verkozen tot MVP.