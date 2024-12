Moeilijke weken voor Dames Avanti Brugge C

Het worden nog spannende weken voor Ford Unicars Avanti Brugge Dames C in tweede provinciale. Voor het ogenblik vertoeven ze op een vierde plaats in de A-poule. Dat is een plaats die ze moeten proberen te behouden om te mogen meespelen vanaf februari volgend jaar in de Play-offs. De top vier van beide poules mogen dan onderling uitmaken wie volgend seizoen mag uitkomen in eerste provinciale.

Afgelopen weekend stond een interessant duel op de kalender tussen thuisploeg Blankenberge en de dames uit Brugge. Uiteindelijk trok Blankenberge aan het langste eind en versloegen ze de bezoekers met duidelijke 67-34-cijfers.

gebrek aan structuur

Een uitslag waarmee kapitein Charlotte Hoeman (30) van Avanti Brugge helemaal niet tevreden mee was. “Je mag wel stellen dat we vandaag een collectieve offday hadden”, vertelt ze na afloop van de wedstrijd. “Het is zeker niet zo dat het spelplezier primeert. Telkens wanneer we het veld oplopen, is het voor de winst. We zijn toch wel een ambitieuze ploeg. Maar voor het ogenblik hebben we geen vaste trainer, waardoor we wel enige structuur missen in de ploeg. Daarbij komt ook nog dat er week na week moet gekeken worden wie de trainingen zal leiden. Met drie winstpartijen op acht matchen mogen we toch niet tevreden zijn. Het zal lastig zijn om die vierde stek vast te houden, maar we zullen ons uiterste best doen.”

Exit voetbal

In een vorige periode van haar beroepscarrière was Charlotte diëtiste bij Cercle Brugge. Dat hoofdstuk heeft ze echter volledig afgesloten. “Je mag mij alles vragen over sport, maar niet over voetbal. Zowel nationaal, provinciaal of regionaal ga ik doelbewust uit de weg. De spelers verdienen goed hun boterham en terecht. Maar dat gaat dan wel ten koste van de entourage. De ondersteunende functies komen meestal op de tweede plaats en daar wilde ik geen deel meer van uitmaken. Laat mij nu maar rustig basketten”, besluit ze met een grote glimlach. (GD)

Zaterdag 21 december om 19 uur: Dames Avanti Brugge C – BBC Koksijde.