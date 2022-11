Moeilijk seizoen voor Basket Poperinge: “We hopen op een goed resultaat op het einde van de competitie”

Basket Poperinge ging vorig weekend al voor de derde keer onderuit dit seizoen. Nu was Wielsbeke enkele punten te sterk. Met Avelgem krijgen Willem Gelein en zijn ploegmaats dit weekend opnieuw een tegenstander die bovenin de rangschikking staat.

Poperinge verloor met 49-53 van Basket Wielsbeke. “Voor ons is dit weer een match die we verliezen terwijl we deze zeker hadden kunnen winnen als we ons goede basket spelen”, vertelt Willem Gelein. “Het zegt voor mij wel veel dat we als ploeg zo’n grote kloof kunnen dichten en we de moed hoog hielden. De goede groepssfeer was zeker een belangrijke factor in dit geval, maar het leverde geen zege op.” Met Avelgem krijgt Poperinge opnieuw een moeilijke tegenstander voorgeschoteld. “Het is een ploeg die hoger dan ons in de rangschikking staat, maar we kunnen hen kloppen. Daarvoor moeten we een wedstrijd zonder al te veel dipjes spelen. Ik ben er zeker van dat iedereen er volle bak voor zal gaan om eindelijk weer eens een zege te kunnen binnenhalen.”

Met drie zeges in zes wedstrijden loopt het voor Basket Poperinge veel minder dan verwacht. “We verliezen drie matchen op rij in de competitie, waarvan we er zeker twee kunnen winnen. Ik ben er zeker van dat we als ploeg genoeg kwaliteiten hebben om die matchen te winnen. Het belangrijkste is dat we een gemotiveerde groep hebben die elkaar steunt. Ik reken er persoonlijk vooral nog op om veel plezier te maken dit seizoen en ik denk dat dit voor de rest van de ploeg ook zo is. We hopen natuurlijk op nog veel overwinningen en uiteindelijk toch een goed resultaat op het einde van de competitie.”

Zondag 20 november om 17 uur: Basket Poperinge – Basket Avelgem Three.