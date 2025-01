Mibac Middelkerke op zoek naar versterking voor seniorploegen: “Op termijn graag weer damesbasket”

Mibac Middelkerke mocht vorig jaar 60 kaarsjes uitblazen. Voorzitter Marc Ameele maakte bijna de volledige geschiedenis van de club mee. Met hem maken we even de balans op van het voorbije jaar en bespreken we welke uitdagingen er volgen in 2025.

Mibac Middelkerke telt ongeveer 180 leden. “Er zijn drie seniorploegen. De One in eerste provinciale, de Two in derde en de Three in vierde”, schetst voorzitter Marc Ameele. “Bij de jeugd hebben we ploegen van U8 tot U16. Dinobasket, basketbal voor kinderen vanaf vijf jaar, is er dit jaar niet door een tekort aan inschrijvingen. Volgend jaar willen we daarmee herstarten. We hebben ook een veteranenploeg die wekelijks de donderdagavond samenkomt om een potje te basketten in de oude zaal van De Branding.”

Doorstroming

Tot vorig seizoen waren er twee U21-ploegen, waarvan een de beker van West-Vlaanderen won. “Dit seizoen zijn die ploegen er niet, want er was de doorstroming naar de seniorploegen en een deel stopte door studies. Die doorstroming was essentieel, want ook in de eerste en tweede ploeg waren er veel vertrekkers. Versterking was nodig, maar het bleek nog niet voldoende. Ook dit jaar is er nog af en toe een tekort aan spelers en dat is een van de redenen waarom de resultaten wat tegenvallen. We zullen in 2025-2026 wellicht terugvallen op twee seniorploegen en we hopen dat de eerste en tweede ploeg zich kunnen handhaven. We vermoeden dat alle spelers die nu de Mibac-kleuren verdedigen zullen blijven. Er zijn spelers die niet altijd aanwezig kunnen zijn of geblesseerd uitvallen, dus wat meer ademruimte zou welkom zijn.”

De eerste ploeg, onder leiding van trainer Dylan Vergauwe, staat nu voorlaatste in eerste provinciale. “Net voor Nieuwjaar verloren we een belangrijke match tegen Kortrijk Spurs, maar het geloof in een goede afloop is er nog steeds. We konden even rekenen op de diensten van een Argentijnse speler. Hij was naar hier gekomen omdat zijn vriendin een hockeyploeg coacht en ze woonden in Aalter. Hij is echter teruggekeerd naar zijn thuisland en het is koffiedik kijken of en wanneer hij zal terugkeren.”

Ploegfoto Mibac A. (gf)

De tweede en derde ploeg worden geleid door Aaron Germonprez en Tim Laleman. “Zij doen de coaching samen. Naast de seniorploegen bij de heren hadden we lange tijd damesbasket. Dat is gestopt uit noodzaak. We werden in ons laatste seizoen wel nog kampioen in eerste provinciale. We beschikken over een U12-ploeg bij de meisjes en op langere termijn willen we graag opnieuw damesbasket kunnen aanbieden.”

Marc Ameele (70), die een geboren en getogen Middelkerkenaar is en vroeger een eigen vervoersbedrijf had, zit al meer dan 50 jaar bij Mibac. “Ik ben hier 55 jaar actief. Eerst als speler, daarna ook als trainer van de heren en de dames. Later speelde mijn zoon ook in de club, maar door zijn job als piloot was dat niet meer te combineren. Momenteel is er al een derde generatie actief. Twee kleinzonen spelen bij de U8 en de U14. Mibac is voor mij een tweede thuis.”

Na verloop van tijd rolde Marc in het bestuur. “Met ons bedrijf waren we ook een hele poos hoofdsponsor. Nu is Zakenkantoor Dejonghe onze hoofdsponsor en hun driejarig contract werd verlengd. Ik ben nu 15 jaar voorzitter. Intussen ben ik gepensioneerd en kan ik nog meer tijd besteden aan Mibac. Als voorzitter ben ik dagelijks bezig met de club. Ons achtkoppig bestuur bestaat uit vier mannen en vier vrouwen. Op logistiek vlak is het soms een uitdaging. De seniorploegen spelen in de sporthal de Branding, de jeugd in De Krokodiel. Ik wil wel benadrukken dat er een uitstekende samenwerking is met de sportdienst en het gemeentebestuur. Zonder hun steun zou het een moeilijk verhaal zijn. En ook alle vrijwilligers en sponsors zijn we bijzonder dankbaar.”

Naast het hoofdbestuur is er nog een jeugdbestuur met leden van het hoofdbestuur en andere leden. Kristof Degreve is de jeugdcoördinator. “Ook daar wordt uitstekend werk geleverd”, zegt Marc. “Zij organiseren binnenkort het krokuskamp voor de jeugd. Er is ook een Mibac-feestcomité dat regelmatig activiteiten organiseert en ondersteunt. Zo doen wij de uitbating bij het aperitiefconcert van de gemeente, is er de uitbating van de kantine in De Branding en een jaarlijkse fin de saison”, geeft Marc nog mee.